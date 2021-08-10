許廷鏗搞空中音樂會　七仙羽玩空姐誘惑助拳

許廷鏗 (Alfred) 聯同「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」舉行全港首個空中音樂會，更邀請到七仙羽師傅 (七師傅) 擔任關愛大使，還有193胞妹郭嘉盈（Michelle） 一同化身空姐施展渾身解數，夥拍他拍宣傳片，3人合作擦出笑料。

Alfred有幸參加全港首個空中音樂會，而且為慈善出力絕對值得支持，現已着手選歌單傳遞正能量，為了是次空中演出，他近日養成健康習慣，早上起身會先喝一杯蒸餾水養聲，演出前兩星期更計劃每日飲夠8支蒸餾水，助排毒和保養皮膚。

Alfred又說為七師傅金句着迷，和師傅合作雖然難以忍笑，但非常欣賞她坦白和真誠，期待和師傅合唱畫面，但她不敢獻技堅拒唱，並說：「我唱歌不好聽，我又不是專業歌星，我做遞水、遞毛巾，讓他潤喉嚨，幫他抹汗。」

七師傅在片中化身空姐向乘客送水送愛心，以「七仙語」登場送上爆笑驚喜，畫面交代她進行機艙廣播，她一邊送心心邊說：「無論你去到那裏，師傅都會愛你、We care你。」她又被吹捧為亞洲區詩歌比賽第一名，隨即發揮所長唸短短幾句油詩，Alfred見到後不禁拍手激讚好詩好詩。

193妹妹Michelle首次拍廣告興奮又緊張，正考慮會否全身投入娛樂圈，哥哥193事前叮囑她輕鬆面對，在送水時說話帶哥哥風格：「知我哋支水咩料啦！」作為《全民造星IV》的導師Alfred得知Michelle身份表示：「佢係193妹妹，我覺得女仔來說她已經很高，感覺很smart，看見她話頭醒尾，希望喺娛樂圈不同崗位會見到佢。」