樂園全新高塔登場！離地55米激賞富士山

富士山去年因疫情關係而封山，經過一輪苦等終於在上月解封，立即吸引大批登山客攻頂欣賞日出。其實富士山的周邊最近亦出現了不少新景點，當中話題之作莫過於山梨縣富士急樂園最新設施FUJIYAMA Tower，除可於離地55米的高度飽覽無遮擋富士山美景之餘，更可邊賞山邊體驗無扶手、驚險感十足的FUJIYAMA Walk高空漫步，感受與別不同的觀山趣味！

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高空漫步 遇上過山車

提起富士急樂園，大家必定會諗起當中的瘋狂過山車 FUJIYAMA，而FUJIYAMA Tower便是慶祝該過山車25周年，特別將其維修檢查塔改建而成。該塔由3部分構成，其一是展望台FUJIYAMA Skydeck，從塔的1樓乘搭電梯登上約55米高的扇型展望台後，便能看到富士山美景，與此同時更會碰上FUJIYAMA在旁邊駛過，情景叫人難忘。膽大的朋友則要到下層試玩繞塔一周的FUJIYAMA Walk，繫上安全帶後，便可一嘗50米高的空中漫步，為了增加刺激性，走了一段後更會沒有扶手，而且步道會愈來愈多沒有地板的空格出現，兼且還有高低起伏，難度及刺激感都爆燈！此外，尚有未開放的管道滑梯FUJIYAMA Slider，娛樂元素絕對豐富！FUJIYAMA Skydeck及FUJIYAMA Walk均需另外收費，大人各¥1,000起（約HK$71）。

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全新桌遊Cafe 50款遊戲任玩

鄰近富士急樂園的Highland Resort Hotel & Spa是樂園的官方酒店，酒店可賞富士山景致的意大利餐廳Macaroni Club，最近亦新開了Board Game CAFE & BAR，讓大家邊賞景邊體驗桌上遊戲的樂趣。由日本國內最大規模的桌遊Cafe「JELLY JELLY CAFE」監修，提供超過50種桌上遊戲，例如《幽靈快閃》（Geister）、《大同棋》（Quarto）、《步步為營》（Quoridor）、《數字撞磚》（Completto）、《卡坦島》（Catan）等，無論是桌遊新手或經驗豐富者都可找到心水之選。3小時的套餐包酒精類飲品及酒店出品的馬卡龍兩件，亦有汽水果汁等非酒精類飲品提供。收費成人每3小時¥1,500（約HK$107）。

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包起整幢酒店 獨享壯麗美景

想不受騷擾、無遮擋下望足全日富士山？剛於山梨縣南都留郡開業的abrAsus hotel Fuji是不錯的選擇。該酒店賣點是任何一隻窗都可見到富士山的全貌，加上一日只接待一組客人（最多6名），盡享私人空間。佔地約710平方米的空間分為8個區域，包括2間睡房、起居室、衣帽間、雜物房、浴室、廚房及花園。花園內有偌大的草地可進行羽毛球及板球等活動外，更放置了由芬蘭進口的桑拿拖車，客人可自己劈柴及點火來調節喜歡的溫度，是一個難得的體驗。廚房面積頗大，酒店將已準備好的食材放在雪櫃中，客人只需烹調便可輕鬆開餐。二人入住房價每晚每位¥45,000起（約HK$3,195）。