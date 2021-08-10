麥貝夷積極治療　學識接受錯誤

藝人麥貝夷（Karene）出席有線電視「2020東京奧運」慶功宴，她表示近來正忙於教英語及重新整理其網店及英語教學頻道，她説：「有參考其他英文教學KOL嘅做法，可能拍攝、製作風格方面睇下有冇嘢要改變，又或者畀啲notes觀眾用，我好多生咗小朋友嘅朋友都話好啱佢哋嘅小朋友睇。」她表示9月會有新歌推出，對上一隻已經是2016年的事：「首歌我有份參與製作，好開心可以同大家分享我嘅concept，因為自己早排情緒陷入低落，積極治療後依家好咗好多。（依家治療情況點？）好良好，好順利，收獲好多愛，多謝大家關心，好想將呢啲經歷變成作品同大家分享。」她坦言以往自我價值低，很在意外間對其評價，接受治療後學懂接受自己犯錯。

有線寬頻通訊有限公司財務總裁郭子健表示，團隊為今次東奧作很多準備，很感謝坊間對今節目認同，對團隊有很大鼓舞作用，亦多謝政府購入播影權，令熱愛運動的港人可欣賞比賽，他説：「我哋亦一向喺各類運動投放資源，嚟緊呢個方針不變，睇吓有冇其他本地或海外賽事值得去做，由政府購入賽事播影權，得益嘅絕對係市民。」他指有多位團隊評述主動表示若有機會希望能再次合作。