本日日本：沒有了黃色南瓜，我們還可以看草間彌生的……

提起被喻為「現代藝術之島」、位於香川縣的直島，大家的腦海必定浮現由藝術家草間彌生炮製的黃色波點「南瓜」擺設吧！這個高2米、闊2.5米的纖維強化塑料擺設早於1994年已經展出，多年來一直係島上的招牌之一，並成為了旅客必到的打卡熱點！不過昨日因9號颱風的關係，這個透過金屬零件固定於碼頭棧橋上的藝術擺設，卻被海浪捲入海中並裂成3份，而南瓜被海浪捲走的片段更熱爆網絡！雖然「南瓜」現已被相關的工作人員撿回，並據講會研究修理問題，但對於「南瓜」的消失一眾粉絲難免會心情低落。幸好，要欣賞草間彌生的作品及創意，還是不缺好去處的——直島本身近宮浦港位置，便放置了同樣由草間炮製的紅色南瓜，關於這個作品的說法是：「去到宇宙的盡頭尋找太陽的『紅光』，於直島的海中變身為紅色南瓜」。此南瓜同樣布滿了大小波點，一大特色係有數個波點是空洞，可以讓人進入內部感受一番。

對草間波點魅力意猶未盡的話，即日起至9月5日於涉谷區役所 第二美竹分廳舍正推出她的《Obliteration Room》系列新作品。此作品是藝術活動「Pavilion Tokyo 2021」的一環，訪客會進入一間擺放了家具用品的純白色房子，透過親自動手在屋內貼上不同顏色的波點貼紙，改變小屋純白的狀態，最後將房子「消滅」（Obliteration），視覺效果豐富之餘，這個展品亦讓你參與其中，讓大家浸淫在一片波點之中。

另外，上年草間跟法國著名香檳品牌Veuve Clicquot合作，推出為經典香檳La Grande Dame設計酒瓶及包裝盒的Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 Yayoi Kusama Gift Box，由於反應熱烈火速售罄，今年再度限量發售，並安排於8月11日至17日在福岡市的岩田屋本店、及8月14日至22日在名古屋榮三越LACHIC開設相關的快閃店，店面均以黃黑波點圖案設計，粉絲們肯定興奮。