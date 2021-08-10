納米樓都放得落？「大神」輕量雙子登場

近年有不少輕量吸塵機專為香港蝸居而設，例如俗稱「大神」的Dyson，去年便曾推出僅重1.9kg的Digital Slim吸塵機。時隔未夠一年，日前他們再推更輕量化的Dyson Micro 1.5kg及Dyson Omni-glide，除咗輕仲各具特色。

Dyson Micro 1.5kg是廠方歷來最輕的吸塵機，顧名思義只重1.5kg，尺寸僅222 x 207 x 1,107mm，莫講蝸居，納米樓都擺得落。機仔細細的它依舊配備Hyperdymium摩打、鋰離子電池、渦旋式氣旋組及強勁吸力，全新極輕量軟絨毛滾筒吸頭的寬度更只有207mm，比Dyson V11的清潔吸頭足足小了45%。

另一款Dyson Omni-glide則重1.9kg，尺寸208 x 92 x 1,077mm，賣點是全新多向軟絨毛滾筒吸頭，能夠360​度靈活轉動，前推後拉甚至橫向旋轉都得，方便清潔角落縫隙。同時它能夠180度貼地平放，方便深入傢俬底部之餘還易於收納。Dyson Omni-glide同樣內置Hyperdymium摩打，每分鐘轉速高達105,000轉，並與Dyson Micro 1.5kg一樣可過濾99.99%微塵，防止吐塵並排出潔淨空氣。惟留意一點，此機為直線機身設計，沒有傳統Dyson吸塵機的把手位，使用時就要適應一下了！

以上兩部吸塵機現已於官網發售，想試玩可去官方體驗店。