Edan撐姜濤調去ERROR：佢玩起上嚟好癲！

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）及騷長腿的陳欣妍（Shirley）出席配音動畫慈善首映禮，獲近千「爵屎」到場支持，逼爆6層商場，尖叫聲震爆全場！講到配音首日喉嚨痛失聲，Edan透露當時剛拍完《調教你MIRROR》：「玩到好癲，把聲爛咗，所以第一日配音要請假。（配音老師為你平反冇懶音？）其實知道自己有咩問題嘅，音調方面都會多加留意。（會唔會上堂改善？）有呀，其實我大學有個室友係讀言語治療，但因為我咁多年都係咁講嘢，所以要慢慢tune番，雖然都幾有特色，但會畀人抽秤，唔希望影響大家嘅關注點。」Shirley就表示有懶音是正常，又讚Edan配得好，不覺對方有懶音，Edan又讚番對方：「佢配得勁好，搞到我勁大壓力。」

問到下次想配甚麼角色？ Edan笑言：「想試吓配《寵物小精靈》嗰啲精靈，例如『果然翁』，因為淨係叫自己個名，每次講一樣嘅字，但唔同情緒，所以想挑戰吓。」Shirley就笑言想配《蠟筆小新》：「由細睇到大，小新會唱首大象歌，我好鍾意大笨象。」自知會惹人聯想的她即澄清：「係動物。」

而講到ERROR的阿Dee生日，被踢爆一直想做隊長，花姐就話不好，反而笑言想調姜濤過去做ERROR隊長，問到可會放他走？Edan笑言：「放佢走都好，其實好多人都話我好啱ERROR，其實我哋好多成員都啱，唔好睇姜濤好偶像派，其實佢玩起上嚟好癲，我哋唔係剩係得型嘅一面，都有貼地一面，所以我都支持姜濤過去，哈哈，講笑啫。」

另外，講到MIRROR吸金逾億，有望將公司業積轉虧為盈，他表示：「咁犀利？我唔知公司賺幾錢同係咪轉虧為盈，但都希望係真，咁先可以加人工。（你有冇計過進帳幾多？）係多過之前好多嘅，初出道未有咁多工作機會，但都唔知幾多。（依家儲到首期買樓未？）仲儲緊，會繼續努力。」