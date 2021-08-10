亞姐泳裝︱34C吳穎衡最胸猛　完勝「平板」孫伊

亞洲小姐候選佳麗今日（10日）以比堅尼上陣在遊艇拍攝，之後再登上碼頭會見傳媒，吸引數十途人駐足，不過，18位佳麗中有3人身體抱恙未能到場。

佳麗當中以34C上圍的吳穎衡最有睇頭波濤洶湧，與報稱有32B但波平如鏡的孫伊形成強烈對比。吳穎衡被指好身材，她表示多謝，又讚其他佳麗身材也很犀利，問到會否因此而信心大增？她說：「我有信心，但唔單止係身材，我其他方面都好努力，例如才藝表演，我會唱歌跳舞。（咁多途人眼望望會唔會尷尬？）唔會，覺得幾好，好開心。」至於孫伊瘦到見骨，她解釋自己做模特兒，故要保持身形，如果有肚腩就不好看，每日都有跑步，問到會否增肥時？她坦言：「我平時都想食多啲，不過有時因為太忙，一日只係食兩餐或者更少，我都知係唔健康。（會唔會覺得身材被比下去？）我都好羨慕其他佳麗嘅曲線，但我瘦都有優勢，上鏡好睇啲，我對自己身形整體都滿意，覺得腰同腿取勝，亞洲小姐係展現不同嘅美。」問到上圍似乎跟報稱的B Cup不符，她笑言：「差唔多，唔好咁嚴格。（唔怕畀人話你報大數？）B唔係已經最細咩？」

另外，34C上圍的林海茵身材不俗，不過泳衣有點離罩，她表示：「因為件泳衣細得滯，似細咗一個碼，所以我後面綁得好緊。（會唔會叫公關幫你換大一個碼？）冇得換，只係準備咗一件。我都有少少驚甩，所以好小心咁行。（咁多途人望住會唔會尷尬？）少少，但選得都預咗。」見她左腳貼有膠布，她稱之前被蚊叮後自己抓傷：「都幾大撻，都驚留疤，我已經搽咗好多除疤膏。」講到她身材微胖且有小肚腩，她謂會積極減肥：「我會跟營養餐單食，早餐食麥皮、香蕉同雞蛋，戒澱粉質，夜晚唔食嘢，我會做Gym操腹肌，至少要令個肚腩平啲。」

而梁欣娟之前被網友留言指曾在夜總會工作及做小三破壞別人家庭，她作出否認：「冇咁嘅事，個網友仲將我同一個男性朋友嘅合照放上網，呢個朋友係單身，佢唔止誣衊我，仲影響我個朋友聲譽。（你得罪人？）我唔清楚，佢除咗話我，仲話我同另一個佳麗姚琰欣都係夜總會做過，根本就冇呢啲事。（怕唔怕影響評判對你印象？）唔驚，清者自清，冇做過問心無愧。」講到身材，她自言已是最佳狀態，比面試時瘦了：「我好努力做運動同控制飲食，輕咗2磅，腰就減咗一吋，朋友都話我瘦咗。」