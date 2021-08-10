妒忌郭富城！吳彥祖遺憾落場鍊車冇人睇

男神吳彥祖（Daniel）在今年參加三場賽車賽事圓賽車手夢想，直認拍攝《速度之旅》是被馮德倫（Stephen）打動：「我告訴Stephen今年會參加比賽，但很遺憾地沒有人能看到。所以，他建議我們把這比賽帶到Cool Style，並使用它作為一種方式來推出他們新的短片平台，這樣我們就可以與家裏的每個人分享。」

為帶出何時何地也要勇於挑戰自己、實現夢想訊息，他自嘲人到中年才實現賽車夢：「短片的訊息就算是中年男人也能學到新東西！只是說說笑吧！但也不是完全是開玩笑的。賽車是非常嚴肅的，所以你必須盡快學會。大多數中年人對自己的生活感到滿足，並沒有很多挑戰自己的機遇。雖然我一直在演藝上挑戰自己，但我想以全新的方式來對自己作出挑戰。賽車是我一直的夢想，我很妒忌Aaron Kwok（郭富城）和Alex Fong（方力申）擁有不錯的賽車生涯。現在，我終於有機會嘗試了！」

不會停止拍香港電影

久未在港露面的Daniel早年跟太太Lisa S.與囡囡赴美定居，但依然心繫香港，並斬釘截鐵表示必定會拍更多精彩的華語電影：「我開始賽車是因為在疫情期間沒有工作，但現在情況幾乎恢復正常。我希望盡快拍一部香港電影，因為我很懷念在香港工作。在日積月累下，我們擁有很多相關的才能和知識，而且這裏也感覺像一個家。我現在擁有的一切也是香港電影帶給我的，我所有的機會都是透過香港的同儕而獲得的。我永遠不會停止拍攝香港電影！」

Danie認同創意與趣味短片拍攝是大趨勢：「只要我能夠製作有趣的內容，我樂意去做這些影片。若要讓人們深入了解成為賽車手的感覺，我認為這是一個好方法。在賽季中發生了很多事情，而這是一個複雜的過程，所以這種平台可以讓人們融入賽車手的生活中。」