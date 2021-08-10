林奕匡做星級導師　提醒學員造音樂要夠瘋狂

歌手林奕匡（Phil）、葉巧琳（Mischa）和黃妍（Cath）為一個音樂大賽擔任星級導師。據知入圍的原創曲是從100多首參賽作品中挑選，再由網民票選出最有潛力的3首晉級。

決賽選手將獲在9月底與合作導師一起在舞台上現場對唱，爭奪「最佳原創歌曲」的殊榮。Phil對學員Victor分享心得：「創作頭十隻歌通常比賽容易，想到咩就寫咩，但成長後，就要學會跳出Comfort Zone，唔好怕跳得太遠，要習慣挑戰自己，逐漸加大範圍，咁樣創作空間先會變得廣闊，先可以做出唔同類型嘅音樂。」被問到怎樣才可以突破框架，他說：「成功創作需要帶點不平凡，造音樂某程度上係需要瘋狂，要做平時未必敢做嘅嘗試，同時要享受整個過程。」

分享慣常寫歌方法

黃妍分享她的經驗：「最初寫歌會用自己比較慣常嘅方法，用結他彈自己熟悉嘅Chord，一路哼住唱，一Take過錄畢全首歌。但咁樣變化唔大，冇咩突破，所以依家會嘗試分開，先錄結他聲，有完整嘅音樂底，然後再加Vocal，用唔同嘅Melody去試。亦會聽別人嘅歌，參考Chord怎樣走，再自己嘗試，試多一點不同的，有時會撞出新靈感。」

Mischa負責的學員是FM21.3，她說：「佢哋好接受意見，會作出唔同嘗試，係音樂人需要有嘅重要元素，經過今次嘅訓練，希望佢哋有所啟發。今次都有提點佢哋錄音嘅技巧，因為入錄音室唔應該用Live嘅唱法，要更細緻，用多啲聲音上嘅變化。仲有，最重要係打好根底，一路堅持，咁樣先可以慢慢進步，一次比一次好。」除了與學員交流，她更透露：「近排為音樂劇瘋狂綵排，整個八月都都會很忙，因為要日日On Show，好期待自己Vocally同Mentally進入最佳狀態。而剛好完成新歌製作，希望可以帶給大家驚喜。」