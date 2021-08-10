Q：本人20多歲，男友40歲，他本來經常來回泰國，現在為減省檢疫程序已留在那邊工作，我們幾個月來沒見面。他在港的時候，我們有過多次性生活，但因為我的性經驗少，心情緊張，幾乎每次都疼痛。男友愛撫我時，會有分泌和濕潤，但問題是進入就疼痛。男友說我是天生太窄和不放鬆，下次他回來會帶一件幫助擴陰的性玩具，我聽了更加緊張，哪是甚麼來的呢？其實我很想了解是不是做愛次數增加便會漸漸減少痛楚？是不是有些女人的生理結構較窄呢？

Macy

A：性愛歷練不足，尤其在性行為初期，女性較容易因心情緊張而發生性交疼痛。理論層面上，隨着性生活經驗增加，性交疼痛機率會銳減，主要原因是伴侶彼此間的默契提升，例如男方懂得控制和遷就力度和速度，女方懂得鬆弛和調節姿勢等，皆有助性愛漸趨美滿。然而在實質的操作層面，女性能否從中獲得性歡愉、享受伴侶性愛，還得視乎該位女性的自我放鬆能力、性愛投入度、天然體液分泌充足度等因素。還有便是，伴侶間會否分辨性交疼痛屬生理問題抑或心理恐懼，然後對症下藥。

男方形容女方私處「太窄」，其實屬於一種主觀感覺與形容。女體結構微妙，陰道擴張時能容讓初生嬰兒通過，準沒有說緊窄得容不下陰莖。故此，把性交疼痛問題視為陰道太緊太窄，壓根兒是男友假定你性經驗少，陰道才較緊，繼而把問題歸結於生理層面。但從另一角度看，你指出自己在親熱過程中，下體變濕潤，即表示你未至於受陰道乾涸問題困擾，反映於受性刺激時會湧現良好的性反應和情慾衝動，這些方面可先行放心。

何以濕潤度充足，女性仍會疼痛？尋根究底，主因源於你腦海裏深深烙印了「性交=疼痛」之類的負面訊息，縱使有充分愛撫，你還是害怕性交時候的剎那感覺，情況就像一個人恐懼注射藥物，只消見到針筒，內心即浮現痛感。恐懼感導致心情緊張，這屬心理障礙多於先天生理結構。

性用品若使用得宜，可助解決某些性愛問題。可是男友的提議似乎已嚇怕了妳，因為你無法想像男友將會給你帶來甚麼用品，甚至會令你愈想愈恐懼。你可嘗試向男友詢問清楚哪是怎樣的用品，若覺不自在，可提出不如等男友返港，才一起去選購合用的輔助用具吧。

李偉儀