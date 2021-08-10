快感在附近　唔使四圍搵

好多男人為咗尋找床上快感而四出溝女，AV業界資深人士神仙乙就話，其實追女仔唔使四圍去，正所謂近水樓台先得月，好似日本AV嘅鄰人系列咁，男女主角都係鄰居，喺機緣巧合之下互相通電繼而進行連番床戰！

紅杏出牆

喺S1出品嘅《沉溺在鄰人OL絕倫交歡的我》中，男主角和也得知隔籬屋搬嚟咗一對夫婦，成日從窗口偷睇對方嘅日常生活，唔係因為八卦，而係人妻夢乃愛華又靚女又擁有堅挺嘅H奶，相當吸睛。有一日，愛華搵和也幫手整盞燈，之後兩人坐低飲番杯歎吓，喺酒精催化之下，和也忍唔住向愛華上下其手，阿妹不但唔反抗，反而作出配合，最後更上演激烈床戰！自此之後，愛華對和也難捨難離，甚至老公喺屋企，佢都借意走到和也嘅屋企鬼混！原來愛華之所以紅杏出牆，係因為佢被老公冷落，搞到慾火難耐，極度需要釋放。

熱情如火

喺Ideapocket推出嘅《丈夫不在的兩天與鄰家男人接吻》入面，大雄搬到一幢公寓居住，入伙第一日遇見鄰籬屋嘅索人妻岬奈奈美，打個招呼之後，奈奈美竟然主動送上香吻，令大雄又驚又喜！之後，奈奈美主動上門搵大雄，送上食物之後，再嚟舌吻一番，大雄被阿妹嘅熱情搞到慾火高漲，忍唔住一手抱起阿妹上床激戰！自此每逢周末，奈奈美趁老公外出公幹嘅時候，就會去搵大雄曳曳，仲要打真軍中出收場，如果佢老公知道之後，真係喊得一句句！

衣櫃激戰

S1推出嘅《想看到因流汗而出現的凸點嗎？》，講述後生仔佐藤因為要專心讀書，所以租咗一個公寓單位居住，有一日佢聽到外面傳來呻吟聲，原來係隔籬屋嘅巨乳人妻奧田咲同老公床戰緊，點知意外地被奧田咲發現佢喺窗邊偷睇。第二日，阿妹主動搵佐藤，話知道佢偷窺，但係完全冇嬲，反而話辛苦咗佢忍咗咁耐，更主動吹奏一曲，就係咁，二人發展出不倫關係。咲妹甚至帶佐藤返屋企鬼混，點知老公突然返嚟，於是佢哋匿喺衣櫃入面繼續激戰！原來奧田咲嫌老公交唔足功課，見到佐藤年輕力壯，當然要勾引對方嚟滿足自己啦！

簡評

所謂唔理好醜，但求就手，今次為大家介紹嘅鄰居系列，當中班人妻就為求解決慾火，而勾引隔籬屋嘅男人上床，繼而譜出一段不倫關係。本仙最鍾意奧田咲主演嘅《想看到因流汗而出現的凸點嗎？》，因為佢女人味濃，扮演人妻角色真係入型入格，二來着住小背心又飛釘，誘惑無比，仲有劇情充滿豐富感情，令人睇得更加投入。