胡子彤揭運動員辛酸：輸咗要面對乜壓力！

藝人胡子彤、鍾雪瑩及馮皓揚早前接受訪問，宣傳電影《媽媽的神奇小子》，電影講述殘奧金牌得主蘇樺偉的奮鬥歷程。首次拍電影，戲中飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚，演技獲外界一致讚賞，他坦言其實仍未滿意自己表現：「跑步或努力層面嘅我點都可以搞得掂，但演技方面我一直都好擔心，好多時喺片場會好迷惘，唔知自己演繹方式啱唔啱。」由試鏡至正式開拍，中間只有約一個月時間預備，同時要兼顧學業的他只好盡量抽時間練習：「都幾趕吓，始終呢個角色對我係唔簡單挑戰，有時返學去廁所會對住塊鏡練表情，補習前後又會搵機會練。」

運動員風光背後付出好多

胡子彤指今次係活生生發生喺香港嘅故事，他說：「蘇樺偉先生同蘇媽媽經歷咗啲嘢，去話畀大家聽幾艱難都好，你堅持就會Ｗork，同埋適逢奧運上映，港隊運動員攞到獎牌，大家可能只見到佢哋風光一面，但呢套電影正正令大家睇到運動員風光背後其實付出咗好多，佢哋輸咗要面對乜嘢壓力，大家有冇設身處地去了解，運動絕對唔係熱潮，佢哋由決定做運動員嗰刻已經開始好努力，只不過有冇機會畀大家知道佢努力嘅一面，我自己係運動員出身所以感受好深，呢個精神其實可以套用喺任何行業，決定行嗰條路就已經開始付出緊。」他又稱讚馮皓揚醒目努力，做得好好。

鍾雪瑩為今次演出增磅，她說：「導演本身預咗個角色係一個肥妹，但比較後期先決定由我演，雖然冇話要增幾多，但得返好少時間預備，用咗大約三個星期增咗14公斤。（點樣增法？）一開始每日飲7杯奶昔，瞓覺前再食2枝甜筒，但維持個幾禮拜身體頂唔順開始發燒，咁好番之後我就轉另一個方法，每2日食一大包沙琪瑪，總之一有機會就食。」她坦言現在見到奶昔同沙琪瑪都怕怕。