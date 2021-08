Kelsi Monroe　股霸新勢力

有人愛巨乳,亦有人鍾情巨臀,而講到近年喺四仔界著名嘅股霸,Kelsi Monroe絕對係其中一位。不過咪以為佢個豪華臀係天生嘅,其實係經過後天努力,先至擁有咁迷人嘅巨躉。

星探發掘

當年Kelsi Monroe出道時,被喻為天然巨臀超新星,事關佢嘅37吋巨躉真係勁吸睛!呢位喺美國佛羅里達州出生嘅股霸,其出道經過都幾特別,2013年7月出道前,佢其實係一位瑜伽導師,而成為瑜伽導師嘅原因,原來係希望可以練出渾圓嘅巨臀,好令自己更加性感。經過漫長嘅鍛煉後,佢終於練出37吋結實盛臀。

有一日,佢身穿貼身瑜伽服喺一間商場購物時,突然有個男人走埋去,問佢有冇興趣拍四仔,Kelsi Monroe坦言當時感到相當驚訝,因為冇諗過會被四仔星探睇中。經過洽談後,佢為著名四仔廠Bang Bros演出處女作《Lesbians Know How To Eat Pussy!》。問到點解會演出四仔,佢就話平時都會喺IG分享火辣自拍照,反應相當好,所以就豁出去試吓。而佢嘅決定真係冇錯,處女作獲得極佳嘅回響,Bang Bros更為佢開拍幾部作品,收入幾何級數增加。

最強大腿

隨住人氣飆升,Kelsi Monroe成為炙手可熱嘅脫星,喺2015年舉辦嘅AVN及Spank Bank頒獎禮更獲提名「最佳新進脫星」、「最受歡迎美股脫星」及「最佳性愛演出」,呢個成績絕對係一個鼓勵。不過講到人氣真正爆升,就要數到2016年,當時佢除咗鍛煉床技,亦努力鍛煉美股,令臀圍增加至42吋之巨,同時佢一對強而有力嘅大腿,更被四仔迷稱為四仔界「最強大腿」。事實上,唔少同佢合作過嘅男優都話,Kelsi Monroe嘅巨躉同大腿,令佢哋感受到前所未有嘅快感,尤其每當佢將雙腿夾緊時,忍耐力差啲都會忍唔住發射升空。

近年佢做埋成人直播,叫座力直逼天后級脫星,另外佢開設個人服裝品牌「KelsiDoesItBetter」,推出運動服同便服,加上佢自己做模特兒,除咗吸金力強,仲夠晒吸睛呀!

Profile

出生日期:1992年6月30日

身高:170cm

三圍:32B-24-42

Kelsi Monroe嘅人氣有幾勁?單係睇佢嘅社交平台,只係發放幾時做直播嘅消息,已經獲得超過30萬個Like,就知道有幾厲害。當然佢亦識做答謝粉絲嘅支持,Po番張火辣自拍照,滿足大家嘅眼球。