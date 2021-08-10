Kelsi Monroe　股霸新勢力

有人愛巨乳，亦有人鍾情巨臀，而講到近年喺四仔界著名嘅股霸，Kelsi Monroe絕對係其中一位。不過咪以為佢個豪華臀係天生嘅，其實係經過後天努力，先至擁有咁迷人嘅巨躉。

星探發掘

當年Kelsi Monroe出道時，被喻為天然巨臀超新星，事關佢嘅37吋巨躉真係勁吸睛！呢位喺美國佛羅里達州出生嘅股霸，其出道經過都幾特別，2013年7月出道前，佢其實係一位瑜伽導師，而成為瑜伽導師嘅原因，原來係希望可以練出渾圓嘅巨臀，好令自己更加性感。經過漫長嘅鍛煉後，佢終於練出37吋結實盛臀。

有一日，佢身穿貼身瑜伽服喺一間商場購物時，突然有個男人走埋去，問佢有冇興趣拍四仔，Kelsi Monroe坦言當時感到相當驚訝，因為冇諗過會被四仔星探睇中。經過洽談後，佢為著名四仔廠Bang Bros演出處女作《Lesbians Know How To Eat Pussy!》。問到點解會演出四仔，佢就話平時都會喺IG分享火辣自拍照，反應相當好，所以就豁出去試吓。而佢嘅決定真係冇錯，處女作獲得極佳嘅回響，Bang Bros更為佢開拍幾部作品，收入幾何級數增加。

最強大腿

隨住人氣飆升，Kelsi Monroe成為炙手可熱嘅脫星，喺2015年舉辦嘅AVN及Spank Bank頒獎禮更獲提名「最佳新進脫星」、「最受歡迎美股脫星」及「最佳性愛演出」，呢個成績絕對係一個鼓勵。不過講到人氣真正爆升，就要數到2016年，當時佢除咗鍛煉床技，亦努力鍛煉美股，令臀圍增加至42吋之巨，同時佢一對強而有力嘅大腿，更被四仔迷稱為四仔界「最強大腿」。事實上，唔少同佢合作過嘅男優都話，Kelsi Monroe嘅巨躉同大腿，令佢哋感受到前所未有嘅快感，尤其每當佢將雙腿夾緊時，忍耐力差啲都會忍唔住發射升空。

近年佢做埋成人直播，叫座力直逼天后級脫星，另外佢開設個人服裝品牌「KelsiDoesItBetter」，推出運動服同便服，加上佢自己做模特兒，除咗吸金力強，仲夠晒吸睛呀！

Profile

出生日期：1992年6月30日

身高：170cm

三圍：32B-24-42

Kelsi Monroe嘅人氣有幾勁？單係睇佢嘅社交平台，只係發放幾時做直播嘅消息，已經獲得超過30萬個Like，就知道有幾厲害。當然佢亦識做答謝粉絲嘅支持，Po番張火辣自拍照，滿足大家嘅眼球。