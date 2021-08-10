洋葱︱女友透露陳積榮遺願：只想攬住一齊瞓！

前無綫藝員陳積榮（Jeff）今年5月因肺癌病逝，之前與Jeff拍拖10年的女友Lillian，將於8月26日在中環，以個人名義舉行展覽，她希望透過今次活動，讓更多人對患癌前的Jeff，在生活上及演藝事業上有更深了解，同時透過他們的愛情故事，傳遞「愛得及時」的信息。

今次展覽以一個「五感體驗」模式進行，其中「來自天堂的聲音」，將首度公開Jeff生前為Lillian所作的歌曲、現由組合C AllStar演繹的《記住我們》，另有Lillian為今次展覽設計紀念T恤作義賣，收益將全數捐贈到慈善機構。

Lillian談到男友生前的遺願，她說：「佢嘅願望好簡單，佢去到好嚴重至中段時間，成日要出入醫院電療同化療，因為體力唔夠，佢又手痛，所以佢只係希望攬住一齊瞓，去一個cafe飲一次茶，或者睇日出日落。」談到今次主題，她坦言覺得同Jeff已經做到：「我哋冇乜遺憾，今次籌備嘅過程我都冇唔開心去做，因為我哋無悔無恨，我哋喺一齊10年，我哋嘅愛可能遠遠超越好多結得婚更耐嘅人，當其時除咗表達我愛你，陪伴已經係最好，我會feel到佢開心嘅。」