【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初四辛卯木危日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：立約、安床、裁衣

忌：修井、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

財運一般，宜節約開支，謹記量入為出。

金牛座

讓另一半感受到被重視，可令感情升溫。

雙子座

勿干涉同事的工作，以免犯眾憎遭排擠。

巨蟹座

多向同事收風，可掌握有利事業的資訊。

獅子座

宴客送禮可籠絡人心，有利拓展人脈關係。

處女座

面對不如意的事要保持振作，勿自怨自艾。

天秤座

處理文書易出錯，務必打醒十二分精神。

天蠍座

冤家宜解不宜結，無謂因小事而嘈嘈閉。

人馬座

諸事八卦易被人利用，隨時惹來周身蟻。

山羊座

做人要有承擔，膽怯將成為事業絆腳石。

水瓶座

待人友善可收獲好人緣，助你排難解紛。

雙魚座

投資易作出正確抉擇，可為荷包添進帳。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）雞 是非多

鼠

心情差，看甚麼都不順眼，易與人爭執。

牛

天時地利人和，生活稱心，做事可成功。

虎

心態積極，不難抓住事業發展的機遇。

兔

財運亨通，迎來賺錢良機，宜好好把握。

龍

想做就去做，心大心細將令你一事無成。

蛇

桃花旺，惟已婚者要自律，勿拈花惹草。

馬

頭頭碰着黑，慎防犯錯而受到別人呵責。

羊

運勢大好，說話有說服力，利開單簽約。

猴

責任心強，工作效率高，可獲上司賞識。

雞

是日沖煞，情緒不穩，易捲入人事糾紛。

狗

貴人運強，可為事業發展帶來額外助力。

豬

事業運上升，可獲長輩支持而逢凶化吉。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

七夕傳說

除了正月十五元宵外，農曆七月初七為「七夕」，同樣有「中國情人節」之稱。這個節日的起源，與牛郎織女鵲橋相會有關。

相傳牛郎是人間一個聰明忠厚的年輕人，因為父母雙亡而跟着哥嫂生活；但哥嫂待他十分刻薄，經常要他幹各種粗活。織女則是王母娘娘的外孫女，擁有一雙巧手，能織出美麗的雲彩。一日，織女與眾仙女下凡遊玩，認識了牛郎並互生情愫，後來織女更偷偷下凡，與牛郎結成夫婦，誕下兩個孩子，繼續男耕女織的生活。玉帝得悉此事勃然大怒，命王母娘娘親下凡把織女帶回天庭。

後來牛郎得到仙牛的幫助，上天庭追尋織女，眼見快要追到之時，王母娘娘卻狠下心腸拔出頭上金簪，在牛郎腳下築起了一道天河，牛郎織女從此相隔兩岸，只能互望哭泣。不久，二人的哭聲感動了喜鵲，無數喜鵲飛向天河搭出一道鵲橋，讓牛郎織女可以暫時於鵲橋上相會。王母娘娘見此情景，唯有允許二人在每年七月七日於鵲橋相會，以解相思之苦。

民間對織女的印象是聰明美麗、多才多藝，後來，每到農曆七月初七，少女少婦們習慣向織女拜祭，乞求一雙巧手及美好姻緣。