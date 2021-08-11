再遭網民圍插！蔡嘉欣馬路邊放狗唔用繩被轟危險

前落選港姐蔡嘉欣向來「惹火」，日前佢喺社交平台分享同愛犬散步嘅照片，留言狗仔好聰明，唔需要訓練，都識得睇眉頭眼額，陪佢行路永遠唔會超越佢，結果又引嚟網民狂轟佢「腦閉塞」，指摘佢冇用狗繩，罔顧狗仔安全，好易出事，因為狗仔會走失，有網民鬧有有啲主人以為「放繩」係教得好，其實狗仔好易畀車撞死，因為過往都有呢種例子，尤其係嘉欣同狗仔正喺馬路邊，非常危險。

負評事件簿

其實蔡嘉欣過往都不時被網民圍攻，是非不斷，仲被封為「惹火港姐」！同ibanker富貴男友拍緊拖嘅佢，就曾被網民指佢拜金，為咗識現任男友，而狠飛拍拖數年的無綫藝人吳子冲！有次佢去咗港姐聚會，因師妹陳楨怡家底豐厚，佢孖陳楨怡影張咗合照，就被網民指佢「專黐有錢人」！

而經營網店嘅佢，曾被網民指佢平貨當貴貨賣，又有次佢去銀行，將40萬現金去做海外匯款入貨，佢大晒拎住一大疊現金嘅片，想話畀人知佢入咗貨，結果再被網民插佢炫富！佢又試過去咗間好靚嘅餐廳食飯打卡，話邊歎住白酒，邊聽住大自然嘅聲音，猶如置身喺峇里島感覺，呢個平平無奇嘅Post就引發一連串罵戰，被網民喪插嘉欣離地拜金！