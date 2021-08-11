東方日報C1：蔚雨芯領軍「胸」群而出　肉搏E奶網紅

無綫食住奧運超強收視，乘勢出擊大搞水運會，並派出旗下咪神輪流搶灘，頭炮有蔚雨芯穿三點式大晒「魔鬼胸」，再加《#後生仔》兩大索爆女主持游嘉欣與36E「波波」黃婧靈，其中波波更瞓身「破處」上陣。眼見對手玩重量Cup，ViuTV不惜搵外援「咪霸」蘇小小倒奶還擊，實行鬥吸睛！

積極進行節目改革的無綫近期不斷推出新節目，繼《好聲好戲》、《盛．舞者》、《明星運動會》及港姐真人騷之後，承接奧運強勢在星期日（15日）推出新節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，節目最近在元朗水上樂園拍攝，集集不同嘉賓。首集出動「魔鬼胸」蔚雨芯、《#後生仔傾吓偈》的游嘉欣與「波波」黃婧靈（前名黃凱儀）、林秀怡、羅毓儀等齊齊濕身大解放。

波波「破處」避過「紅潮」

以性感泳裝亮相的蔚雨芯大晒32D身材，性感吸睛，自然不會讓觀眾失望；游嘉欣、波波與林秀怡則Big「波」蕩漾打水戰，當中射龍門遊戲，波波更連人帶波衝向守龍門的郭子豪，夠晒搏命！而最大犧牲的同樣是波波，因拍攝時撞正生理期，為免影響工作只好「破處」用棉條避過「紅潮風暴」，她笑說：「我獻出第一次用棉條，前一晚特登去買棉條試用，希望拍攝順順利利！」

講到兩台水戰女星大鬥身材，蔚雨芯笑說：「我哋唔係鬥波喎，鬥搞笑、鬥好玩㗎嘛！」而拍攝當日天公不造美遇上紅雨和黃雨警告，更時而暴曬時而打雷，她說：「又落雨又曬，經歷好多次乾完又濕、濕完又乾。」林秀怡則說：「開頭好好太陽，之後落水就開始行雷閃電，為安全起見，即刻上水，當時玩得興起㗎嘛！」

ViuTV為迎擊無綫，前晚推出《海陸勁技場》，除了有李昭南、余逸思、練美娟外，更請來「外援」應戰，派出擁有E Cup核彈身材的網紅蘇小小（Zoe）上陣，身穿比堅尼的她雖然已經加穿背心，但仍無法封印「人間胸器」，Big爆身材震撼全場。她爬上浮床玩遊戲，「雙峰」幾乎破衫而出，隨後更在浮床上跳繩，上圍蕩漾，視覺效果加倍震撼，為ViuTV扳回不少分數。不過，有幸與Zoe「正面交鋒」的陳安立卻顯得不知所措，視線與雙手也不敢接觸對方，硬晒軚相當搞笑，最後被推落水。李昭南講到對撼無綫節目，她笑說：「係身負『重』任，不過係體重個重。」又大讚蔚雨芯好身材，自己較有信心以才藝一決高下。

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