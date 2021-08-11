李佳芯救駕有功　《智能愛人》谷底反彈高收19點

由視后李佳芯主演的無綫熱播劇《智能愛人》，由上周啟播開始，接捧叫好不叫座的《刑偵日記》，收視一直備受壓力，正當人人關注視后能否挽救收視之際，《智》頭4集的收視亦沒有令人失望，據無綫內部資料所得，佳芯的機械人演繹抵死，男主角陸永和麥美恩的搞笑，以及與馮盈盈的鬥嘴，當中的化學作用，成功令收視從谷底爬升至平均12.3點收視，最高亦有13.7點，約有89萬人收看，這個成績是一個理想的起步。

隨着東京奧運圓滿閉幕，本周開始無綫黃金檔的劇集亦重回正軌，晚上8點半推出食正劍擊熱潮的新劇《七公主》，頭段高海寧的男人婆似乎埋沒了她的美艷，反之大家欣賞到衛志豪健碩的身材，令到不少高Ling的宅男迷慨嘆，2人造型換轉就好了！

至於緊接9點半播出的《智能愛人》，因為有個好的開頭，收視亦再度攀升，據最新消息，《智》劇最高收視達19點，約125萬觀眾收看，成績印證「視后」出手救收視有效！而最近2集講到機械人佳芯先後為救主人陸永和蔣志光，跟機械人大打出手，事後要入廠修理，另外面對血肉之軀的壞人，她亦手到拿來對付，情節搞笑。其實佳芯拍攝這場打鬥戲時，得到武術指導提點，並非三腳貓功夫！