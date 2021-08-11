高海寧《七公主》玩Cosplay　盤點歷年造型最爆笑係佢！

無綫劇集《七公主》尋晚（9日）正式首播，齋睇卡士都相當有有睇頭，7位女角有高海寧、黃翠如、林夏薇、江嘉敏、鄺潔楹、陳瀅和劉佩玥，其中高海寧是飾演黃翠如的妹妹，尋晚高Ling就將劇集Cosplay美少女戰士造型照片放上社交網，今次佢就扮美少女戰士！其實馮盈盈喺《#後生仔傾吓偈》都扮過美少女戰士，邊個靚啲或似啲就見仁見智喇！不過無綫好多經典劇集，都有玩Cosplay，今日就同大家盤點一下！

岑麗香扮Elsa公主

岑麗香（香香）喺劇集《BB大晒》打扮成Elsa公主，香香樣子甜美，本身都有香香公主稱號，佢扮起Elsa完全冇違和感，真係似足「真人版Elsa」，不過最搞笑係劇中嘅「奶奶」商天娥都一齊扮Elsa，佢一出場即刻令觀眾都笑翻！

劉佩玥扮神奇女俠

劉佩玥（Moon）喺《堅離地愛堅離地》扮神奇女俠勇教打機嘅宅男張振朗，本身擁有長腿兼身形纖瘦嘅Moon好適合扮神奇女俠，因為件服裝真係好窄，條裙仔又短，雙腳粗啲都搞唔掂！不過Moon當時就話其實着呢件衫真係需要好大勇氣，好彩劇集出街後反應唔錯！

李佳芯扮女僕

正在熱播嘅《智能愛人》由視后李佳芯（Ali）擔正演出，Ali飾演嘅機械人寄居喺一個家庭中做傭人，其中有幾幕佢仲以女僕Look示人，呢個角色仲要對陸永有性幻想，相當爆笑！穿上女僕裝嘅Ali因應角色需求所以木無表情，但就有網友話佢似「日本真人娃娃」，令人想入非非。

張振朗扮學生妹及護士

講咗咁多女演員，其實男演員都玩過Cosplay，最爆笑莫過於張振朗喇！表現絕不比一班女演員遜色，佢喺劇集《反黑路人甲》着起校服扮學生妹，加埋雙手托腮嘅可愛姿勢，怕怕醜醜嘅表情，難怪拍攝期間在場嘅工作人員都笑到噴飯！而佢另一個護士裝造型，當時張振朗就表示有一種難抽離嘅感覺，靈動又有少少挑逗嘅雙眼，令人難忘。

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