張進翹做葉巧琳「心獸」　靠演技揀合唱Partner

歌手葉巧琳（Mischa）參加《全民造星III》時結識了一班好朋友，早前邀請了其中一位舊隊友張進翹（Manson）合唱新歌《心獸（怪物Version）》，新歌被誤會為Mischa的前作《怪物（心獸Version）》的Remix版，但實情是她早就想做一快一慢兩個版本，雖根本是貫穿概念，但不同風格。

Mischa親自解構新歌：「之前嘅版本係講內心，大家對怪物嘅印象可能覺得好核突，但其實我哋係講緊內心嗰隻心獸。喺今次新歌中，我哋真係去攞呢隻心獸出嚟，即係 Manson，佢用咗好多唔同方法嘅演繹。」獲邀合作的Manson珍惜合唱機會，他說：「喺裏面vocal上係飾演Mischa嘅心獸，我同監製Edward做好多vocal上嘅嘗試，好感謝監製俾自由度我發揮同錄，所以都好享受今次嘅錄音過程。」

在眾隊友中，為何選中Manson呢？Mischa話：「一來我覺得我同佢把聲會夾，二來我睇到佢係一個好識做戲嘅人，我覺得會帶畀我呢首歌好多戲劇嘅效果。」Mischa有新作，幫手的朋友不只Manson一個，還有她的好友。難得《造星III》Team A有成員合體推出新歌，大班樂迷當然關注，而新歌推出不久，已獲熱烈反應，而一班粉絲最希望的，當然是Mischa及Manson可以合體現身，親身演繹新歌。