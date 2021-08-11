去年與李荷妮分手　42歲尹啟相宣布與品牌CEO結婚

韓國元祖男團god出身的42歲男星尹啟相，去年6月承認與交往7年的韓片《炸雞特攻隊》女星李荷妮分手，今年受訪時透露去年曾接受腦動脈瘤手術的他，康復後已簽約新事務所重新出發，之後更被爆於去年年底開始與較他年輕5歲的美容品牌CEO拍拖，今日就有消息指兩人將於年內結婚，並計劃於今年秋天行禮。

所屬的Just事務所今日宣布婚訊：「尹啟相將和心愛的人結婚，他們最近得到雙方父母的允許，決定結為夫妻，不過因為疫情關係，短期內很難舉行婚禮，他們會先註冊結婚，其他事項暫時未定。」

事務所又指準新娘是圈外人，希望大家不要公開她的個人資料及騷擾2人的私生活，而尹啟相最近正拍攝新劇《犯罪拼圖》，事務所指他今後會繼續以演員身份跟大家見面，希望大家向他送上祝福，而有關人士又否認奉子成婚的傳聞。

而尹啟相亦於官方粉絲網發文宣布結婚，坦言此刻感到既害羞又緊張，他形容準新娘是「人品好、帶給身邊人溫暖的人」、「在我的身心感到疲憊的時候，守護我和用愛去治愈我的人」，希望與對方共度餘生，他又指因為疫情關係而暫時不會舉行婚禮，已決定一起做善事慶祝這個特別的日子。