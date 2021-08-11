搶先試！美食博覽新滋味

今屆美食博覽明天開鑼！每年的美食博覽都吸引不少參展商，今年亦有品牌首次登場，除此之外，有些亦趁這個時機推出新品，大家掃貨時不妨留意一下。

少見日貨

日本美食一向受歡迎，本地除了有各式各樣的零售店，也有不少售賣日本食材的網店。上年開設日本食材網站萃德堂，主打一些本地少見的出品，今年首次參加美食博覽，特別搜羅了幾款新品。富濃厚鮮味的北海道喜知次魚露醬汁，適合用來做湯汁，又或配白身魚和貝殼類刺身等，會場價約7折優惠。另外還有油香十足的島根縣金裝磯燒喉黑魚湯包、健康的北海道純天然細絲昆布、清新的椎茸柚子湯及帆立凡高湯等，加上各款日式清酒，大家可以慢慢揀。

攤位編號：3C-A14

限量推出

近年流行本地品牌，部分產品更標榜天然無添加。同樣是首次參加的Nicole's Kitchen，特別推出多款限量醬料，當中包括加柚子皮醃漬的子薑、酸甜開胃的杧果菠蘿熱情果果醬，以及無添加的胡椒蝦調味粉等，部分貨品有低至75折優惠，主理人Nicole更會到場親自作烹飪示範。

攤位編號：3C-B08

罕有芝士

芝士的種類相當多，適合用來配搭不同的酒類，荷蘭芝士專門店The Dutch Cheese and More於會場推出3款新口味芝士，以檸檬作主調的Black Lemon，是少見的黑色芝士，適合配白酒或香檳。Mushroom Cheese包含牛肝菌、栗子和細香葱等，是歐洲常在秋天品嘗的芝士，適合配黑啤或紅酒。至於1000-Day Gouda，熟成期最少要1000日或以上，入口有頭抽醬油的豉香味，之後有麵包酵母、烘焙多士和焗啡菇的氣息，餘韻帶拖肥香甜。美食博覽期間，客人用消費券消費會有折扣優惠，如HK$500有9折、HK$1,000有85折，HK$1,500有8折之餘，亦可成為永久會員。

攤位編號：3C-E03

減糖減甜

小朋友愛喝不同的飲料，有時又怕糖分太高，益力多推出全新的減糖減甜的益力多和益力多LT，前者比舊版減少了10%糖分，後者為低糖高纖，客人選購後可獲限量Q版貼紙。8月14日下午2時半，ANSONBEAN和林愷鈴更會到攤位為各人調製特飲，粉絲要留意了。

攤位編號：1C–A27