【簡潔生活學】小心衝動消費

相信大家一踏入8月，已領取甚至已經使用緊由政府派發的「零用錢」吧？各位有計劃怎用這些消費券？身邊很多朋友已有滿盤大計，我作為收納師，也想分享一下，能善用消費券，才不會造成浪費。

每個消費者有不同消費需要，收納師的消費宗旨，就是要物盡其用，用得其所，我會認為先別急着亂買東西，收納師規條其中一項是經濟效益，當工作地方和家居已經整理收納妥當，便會清楚有甚麼真正需要、避免重複購買，若重複購買除了浪費金錢，亦浪費時間，所以務必要檢視清楚，那些物品是「需要」而非「想要」。

大家可以先檢視一下需要購買物件的儲存空間，例如想購買食品，先檢視一下雪櫃、廚櫃，可能你會發現想添置的食材已經有存貨，又或者部分有需要加添，定期做一個「食材調查」絕對有需要，因為若有存貨，便毋須再購入，若食物已經過期，便應好好清理及調節補購的時間及分量，想清楚是否有實際需要。

除了食材，衣服是另一個熱門消費項目，我們也應該檢視一下衣櫃，程序和步驟跟檢視食材一樣，不過衣服有所不同，沒有過期只有過季，收納師會將衣物分為常穿、少穿和不穿。先將「不穿」的好好處理，送贈捐獻或者賣出、騰出空間，「少穿」的可以訂一個期限及放在當眼位置，提醒自己是否會再穿，否則納入不穿範圍，而「常穿」的類別檢查是否需要換新的。完成檢查後才決定是否使用消費券添新裝。

家居日常用品可能也是熱選之一，清潔用品或者廁紙等等比較實際，普遍家庭必用，但是否有足夠空間放置？不用着急一次過使用所有收費券，因為家裏並不是貨倉，到超市、藥房隨時可以買到。

至於電器用品，這個項目比較容易控制和處理，如果電器不是太舊或壞掉，你總不會買兩個氣炸煱或微波焗爐吧，無論你選項如何，購買前先檢查清楚，不要因為振興經濟而衝動購物，跌入浪費的陷阱，否則工作地方和家居便成「廢物回收中心」。要精明消費其實不難，時時刻刻要提醒自己，清楚了解需要才添置新物品。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

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