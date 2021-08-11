Ayrton 63　車神的化身

意大利貴為全球第一大豪華遊艇生產國，當地有不少頂尖品牌，像Azimut Yachts、Sanlorenzo Yachts、Palumbo Superyachts等，以後者為例，旗下有多個知名的超級遊艇製造商，ISA Yachts是其中之一，其最新推出的Ayrton系列，包括3個型號，設計靈感來自汽車及噴射機，並以已故一級方程式世界冠軍、巴西車神冼拿（Ayrton Senna da Silva）來命名，型到飛起！

流暢外表如海上跑車

Ayrton系列由Enrico Gobbi's Team For Design負責室內及室外設計，船長63米的「Ayrton 63」，是率先登場的型號，設計靈感源自汽車及噴射機，一身銀灰色，採用了鋼製船體和鋁製上層建築，呈現出流麗的線條，外表似一架海上跑車，加上窗戶設計獨特，非常有型。船內布局方面，設計師非常重視空間感，所有甲板設有落地窗，以便引入自然光，當中有4間雙人客房、一間VIP房和一間主人房，可容納12位客人；另有9間船員艙，可容納15名工作人員，方便進行長途旅程。

海灘俱樂部同級之最

性能方面，「Ayrton 63」搭載了兩台Caterpillar 3512C引擎，巡航速度為15節，最高航速可達17.5節，若以12節的速度前進，可航行超過5,000海里。

除了船身有型、性能卓越外，「Ayrton 63」的設施也值得一讚，除了設有全景健身室、日光浴區、按摩池外，位於船尾的海灘俱樂部更是同規模遊艇中最大的，因兩邊側門可打開，可進一步擴充活動空間，可進行水上派對；另外，游泳池上設有迷你瀑布，跟按摩池的小瀑布互相呼應，設計別具特色。

規格表

船長：63米

船寬：11米

吃水：3.3米

總噸位：1,200GT

引擎：2 × 1800hp Caterpillar 3512C engines

巡航速度：15節

最高航速：17.5節