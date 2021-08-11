結婚先會見家長　游嘉欣冇帶過男仔返屋企

游嘉欣在將軍澳電視城為節目《代溝關注組》擔任嘉賓，她指有一個大她10多年的家姐，但姊妹間也沒有溝通問題，反而與父母會有代溝，她笑說：「好似睇戲，點講佢哋都唔明白，所以最後直情唔講。（搵男朋友會唔會有代溝？）媽咪成日話如果拍拖，記得帶男朋友返屋企畀佢過目，但我當然冇帶過，覺得要去到結婚先會帶，同埋我要求比媽咪高，相信ok嘅。」

講到早前拍攝《開心大綜藝之暑假玩到盡》，問到可有三點式泳裝上陣？她笑說：「好似平時着泳衣咁，外面加件衫。（唔怕畀人搶晒鏡？）我唔係行呢個路線，反而被人改名咗做「游嘉棘」，因為嗰日做咩都唔順。」

同場仲有李家鼎與肥媽（Maria Cordero），兩人皆指與兒孫相處也沒有代溝問題，肥媽笑說：「只要對眼厲一厲，佢哋都唔敢出聲。」李家鼎自言教孫兒嚴厲，希望教育他們尊重長輩，但也會隨着時代變化調節，他說：「我都會用番Old School嗰套去教啲孫，但係就會減半。」

講到有傳無綫取消「限煮令」問到李家鼎、肥媽是否將會開新節目？兩人皆指並不清楚，也沒有收到通知，他說：「唔係想唔想問題，都係等公司決定。」講到兩人可有機會合作做節目，他們皆表示歡迎，但亦要看公司安排。