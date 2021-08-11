粉紅色Agent.L Sell底霜　可遇不可求！

Agent.L最近撈埋女藝人嗰份，與《大叔的愛》的徐㴓喬（Asha）及《小薯茄》演員麗英齊齊拍底霜廣告。（互聯網）

ViuTV的出位節目《ERROR自肥企画》不止造成話題，還帶挈幕後團隊「無制限OT編集団」人氣急升，其中Agent.L更成為廣告商寵兒，拍完米線、避孕套廣告後，最近仲撈埋女藝人嗰份，與《大叔的愛》的徐㴓喬（Asha）及《小薯茄》演員麗英齊齊拍妝前底霜廣告。

廣告中Agent.L繼續擔任測試專員，不過並非大家見慣見熟的全黑造型，而是換上令人噴發少女心的粉紅造型（連個嘴都搽到粉紅色），再襯埋佢個招牌Chok樣，真係反差萌極大同搞笑。但絲打笑完記住聽Agent.L話，要用妝前底霜呀！事關底霜除了可以改善妝前狀態及修飾毛孔外，還有助阻擋空氣中的污染物。

揀底霜必知：

至於點揀底霜，原來都有學問！尤其以下的基本知識，就更加要掌握！

1.油性肌：應選具控油功能的，以抑制油光和防脫妝。

2.乾性肌：應選用補濕效果的水怠質地底霜，便能更易上妝及防卡粉和浮粉。

3.敏感肌：宜選補濕功效良好及低刺激性成分的底霜。

4.毛孔粗大：選用毛孔專用底霜，便能修飾毛孔，令妝效更零瑕。

5.各種肌膚瑕疵：具調校及潤色效果的底霜，能遮蓋臉上的痘印或斑點瑕疵，令膚色更完美。

6.防曬：在陽光猛烈的夏天，應選用最少有SPF15~30甚至到SPF 50防曬系數的妝前底霜防禦紫外線，保護肌膚免受侵害。