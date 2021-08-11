港姐︱紅組被罰瞓天台　邵初嚇到呆

今屆香港小姐競選以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，並正熱播中，昨（10號）第2集一開始繼續是佳麗自我介紹及師姐搶人環節，繼余詠童、葉靖儀後，梁凱晴（Carina）以及「Cute版鍾嘉欣」張嘉倩（Michelle）亦成為師姐爭奪目標。Carina最終情歸張嘉兒與馮盈盈率領的橙隊，並謂：「好多人都話我似楊采妮，但我想比賽完後，大家會記得我係香港小姐梁凱晴。」

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）則因之前曾傳負面新聞跌入危險區，顯然有點失落的她在10秒鐘自救環節真摯獻唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲邀加入綠組，總算有着落。

分組完畢後，一眾師姐分別為師妹組員舉行了4場別開生面的歡迎派對，主題組組不同，而且每組師姐均有為組員貼心準備食物和禮物。當中以粉紅組的劉倩婷最具心思，與堪輿學家李丞責結婚多年的她，似乎盡得老公「真傳」，親手準備了大批九紫貝母海珠桃花瓶送贈師妹，幫忙她們催旺人緣及桃花：「選香港小姐除咗要有能力和實力，亦都非常需要觀眾緣，所以呢個係送畀你哋for good luck嘅。」

本集另一高潮則是晉級賽評審團4位評審TVB副總經理曾志偉、助理總經理樂易玲、港姐形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸齊齊現身STAY-cation，決定首名冇得Stay佳麗；最終曾陷危險區的趙美倫（Mona）因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童（Trixie）因而哭濕衣衫，並邊落淚邊剖白：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」除了面對組員離開，紅組更被罰瞓天台兼冇得沖涼，嚇得邵初呆若木雞，關楓馨則「阿Q精神」自我安慰：「好彩冇落雨。」盡顯佳麗純真一面。