自認頑皮學生！鄭欣宜着番中學校服：條裙咁鬼短

歌手鄭欣宜（Joyce）再推跳唱快歌《罰你》，自爆新歌是內心寫照，反映出其「叛逆寶寶」一面︰「其實由細到大都好多人同我講『你唔可以咁、你咁樣唔得』我曾經試過好努力聽佢哋、跟佢哋嘅指導去成長、發展，但到後尾發現，其實未必要聽佢哋話，跟番覺得適合自己嘅模式去做一件事原來更加好，所以呢首歌有少少反映到鄭欣宜自己嘅成長。」

新歌MV一共有3個不同造型，並邀請3位同樣來自舞台劇界的特別嘉賓，梁祖堯、邵美君及湯駿業參與拍攝，被要求以不同方式輪流虐待Joyce，她竟表示「好正」︰「呢個MV嘅概念、人選喺開會嘅時候，由郭啟華諗出嚟，我哋一聽到都覺得好正，3位前輩喺MV入面分別飾演我人生唔同階段嘅訓導主任角色，咁佢哋畀我辛苦好多，因為要不斷喺度用好多氣力去鬧我，但係我又好冇乜嘢咁樣去回應佢哋。」

飾演惡魔廚師的梁祖堯，遇上前來學烹飪、卻不願遵從指示下廚的Joyce，激得七孔生煙，最後嬲到要用兩塊麵包夾住Joyce塊面，變成「面珠三文治」。事後他指覺得相當好玩：「一啲都唔辛苦，雖然頭先導演叫我發惡鬧人，因為唔知鬧乜，我惟有不斷講恭喜發財、恭喜發財，依家把聲都沙沙哋，但我覺得好好玩，用麵包夾面我知道係Joyce諗出嚟！」Joyce笑說︰「其實我請你嚟係想你調教鄭欣宜，同埋我諗冇任何人可以擔當『惡魔廚師』呢個角色！」

至於邵美君及湯駿業，則分別飾演Joyce的無理上司及訓導班主任，前者坦言因為剛認識Joyce，捨不得對對方破口大罵：「鬧你其實好難，唔捨得鬧你，你份人又認真、又Nice，我覺得呢場戲真係好難演。」後者見到無心向學的Joyce，在選擇題試卷上畫公仔，嬲到攞起三呎長的木間尺，痛打對方手板，原本表現輕鬆的他，埋位前還搞笑說「好Enjoy打Joyce」，但當他「手起尺落」時聽到「啪」一聲時，嚇得馬上縮手，反而要Joyce畀膽，示意他繼續打，湯駿業才狠下心腸，之後Joyce不甘受罰還擊，試圖搶去間尺，混亂間導演終於嗌「Good Take」，湯駿業才放下心頭大石。

最後Joyce自爆MV中身穿的的校服，的而且確是她中學時期着過︰「要同大家講聲唔好意思，30幾歲人仲扮學生，着咗上身先發現條裙咁鬼短，我依家已經拉低咗，細個真係好曳，走堂去飲珍珠奶茶，有咩咁好飲呢？為咗3.5加幣嘅一杯珍珠奶茶走堂，不過小朋友記得唔好學呀，呢個係反面教材嚟㗎！」