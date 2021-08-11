隔空邀張敬軒合作！影帝周國賢全力進軍影壇

歌手周國賢（Endy）昨晚（10日）於網上舉行音樂會，甫開始就以《時空》出場，聽得Fans非常興奮開心，吸引5萬多人同步收看，有不少Fans留言叫Endy同張敬軒合作，又問他幾時開紅館騷，Endy隔空向2個單位喊話︰「唔知紅館負責批騷個姐姐有冇睇緊我哋呢個節目，如果有就批期畀我啦，紙我就會永不放棄咁不停入㗎啦！又唔知張敬軒有冇睇緊呢個節目，你幾時可以同我合作呀？我都好想呀！」

Endy因電影《一秒拳王》獲香港電影導演會年度頒獎典禮頒發「最佳男主角」榮譽，進身影帝的他，對拍電影產生了濃厚興趣，雖然唱歌也非常喜歡，不過坦言希望日後有更多不同演戲機會，歡迎各大導演找他洽商︰「其實最近都有啲電影洽談當中，有啲係好勵志嘅角色，全部劇本我都睇緊、研究緊，我係電影新人，複雜角色我驚演得唔好，所以我想睇晒啲劇本，揀啲有信心演嘅角色去做，有好消息再通知大家！呢段日子同時都努力咁Keep弗，唔想有角色個身形唔Ready，亦成日煲劇同睇戲影，乜都睇吓，從中學習演技。」

另外，因為明天（12日）是大學聯招（JUPAS）的放榜大日子，Endy於節目中鼓勵考生︰「唔使緊張，當年我都考得唔好，考試唔係最終目標，人生仲有好多其嘢！最緊要係搵到目標，努力向住目標出發。」