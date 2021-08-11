飾演喪夫人妻！被黃翠如刁難　林夏薇揪心喊戲獲激讚

無綫新劇《七公主》集合TVB八大花旦鬥靚鬥演技，首集佔戲較重的黃翠如及高海寧分別以床戲及美少女戰士造型成功吸睛外，林夏薇（薇薇）的真摯演技亦備受網民讚賞！薇薇飾演幸福人妻，但因一場交通意外失去丈夫，上庭時更要面對翠如飾演的律師角色百般刁難及歪曲事實，令她憤怒得要向對方潑糞。

不少網民大讚該場法庭戲，林夏薇喊得十分入戲，尤其眼淚在眼眶打轉一幕，更是贏盡正評：「超正！搶晒戲！」、「喊戲好勁，真係心痛的喊。」對於網民大讚，她謙稱：「多謝觀眾嘅評價，好驚喜，多得監製同導演剪得咁好，第一集都好緊湊，再睇番都係覺得個心有啲痛。記得拍攝呢場戲時，一嚟就已經好有感覺，再加上成場戲大家嘅配合，監製又喺開拍前同大家對咗戲，所以都好順利即刻就入到個情緒，一take過。」

首集的另一驚喜，落在由《愛．回家之開心速遞》的「根叔」劉丹以及「Helen姐」姚瑩瑩的身上，兩人在該劇客串，劉丹飾演風流慈父、姚瑩瑩則飾演喪夫但勇敢出庭作供的證人，縱然兩人出場時間很短，但卻演技大爆發，簡單數句對白以及數個表情，已令觀眾留下深刻印象。