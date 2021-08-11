邱芷微浴缸激戰黃又南　拍戲撞鬼！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演「賈名媛」嘅邱芷微（Chelffy），近日首次客串電影，戲中與黃又南同車保羅有床戲，所以角色非常有發揮。Chelffy透露有觀眾更喺其社交網留言大讚佢演出有突破：「我一直好想帶驚喜畀觀眾，所以我去拍電影就希望做啲觀眾未見過嘅角色。」又話男友好明白事理，仲幫佢做對手試戲，令佢最終可以接到角色。

戲中Chelffy同黃又南仲喺浴缸入面有情慾戲，意色大膽，而佢話拍攝前亦有同又南溝通，所以絕無尷尬，佢話：「我自己都做足防走光措施，大家都表現好專業。呢啲場口我都係第一次接觸，所以事前都有參考啲情慾片。（有冇清場拍攝？）冇，浴缸隔籬已經係導演同工作人員。不過本身劇情都係話間屋有鬼，望住我哋兩個一舉一動，所以我喺拍攝時都有幻想現場啲人都係鬼，當睇唔到。」

Chelffy仲話拍攝期間遇到靈異事件，令佢嚇到心寒：「唔知係咪因為拍攝嗰陣時都係近農曆鬼節嘅前夕，有晚導演要補拍我畀車保羅推落樓，拍攝時本來有位同事喺我後面用手推我，然後自己飛落床墊。前後拍咗兩個鏡頭都見到同事隻手。點知一roll機時，喺冇人喺後面推我嘅情況下，導演仍然喺個mon中見到有隻手入鏡推我，真係好得人驚。」