村上梨衣名　擘腿營養師

日本寫真界可以話係臥虎藏龍，好多火辣誘人嘅寫真女優都擁有專業資格，甚至本身係專業人士，拍寫真賣弄美色只不過係為興趣，好似村上梨衣名咁，就擁有一個同自己嘅身材有莫大關係嘅專業資格，就係營養師喇！

纖巧嫩白

寫真女優係咪一定要前凸後趷，擁有豐乳肥臀先夠吸引呢？非也！好多日本寫真女優都未必擁有巨乳同巨躉，但係一樣有好多粉絲支持，村上梨衣名就係其中之一喇！

今年26歲嘅佢，青春嫩口且五官標致，一雙水汪汪又精靈嘅眼睛又大又有神采，靠個樣都已經夠晒煞食！身材屬於纖巧型，肌膚白滑鮮嫩，如果有美白產品搵代言人的話，不妨考慮一下梨衣名喇。雖然佢身材小巧，但係上圍唔細，目測有C Cup，體積大小適中，亦彈性十足，輕輕一夾便能夠擠出深長嘅乳溝，夠晒吸睛又火辣。

開腳女王

2016年佢喺街上被藝能事務所睇中，招覽為寫真女優，至今推出咗7部寫真DVD作品。佢一邊拍寫真一邊讀大學，仲擁有營養師資格，對營養學咁有認識，唔怪得佢嘅身材長期都保持得咁弗咁纖巧喇！

梨衣名嘅寫真演出賣點除咗養眼嘅胴體，仲有一個特色，就係表現出身體高度柔軟性，輕易做出一字馬、金雞獨立同拱橋等動作，亦因此而獲封為「開腳女王」！除咗拍寫真，佢亦係主打青春可愛感覺嘅女子組合「火炎之法則」其中一位成員，而喺訪問中，佢表示會繼續努力，希望令更多人認識所屬嘅組合，同時亦想做成為雜誌封面女郎，祝阿妹可以得償所願啦！

村上梨衣名對自己嘅身材相當有信心，所以成日都會喺社交網上載自拍性感照，另外亦會分享好多有關所屬組合「火炎之法則」嘅演出情報，大家可以Click入去睇睇。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎1吋

三圍：32-23-33