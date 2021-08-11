「餓」開騷好耐！羅敏莊唱歌唱到入晒血

羅敏莊為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔9年再舉行大型售票演唱會感受。Mimi對於開實體騷大表興奮，她說：「疫情關係停咗好多騷，冇晒表演，完全見唔到觀眾，好感恩有機會可以實體見到觀眾。其實自己一唱Live Band，聽到琴聲、鼓聲、結他聲就會興奮，我覺得唱歌係留喺我入面嘅血，可以拎起支咪唱歌就會開心，而且自己都餓咗好耐，好想快啲親身感受下觀眾嘅掌聲、歡呼聲。」

疫情下Mimi重新跟老師學唱歌及重拾彈鋼琴興趣，她說：「趁多咗嘅時間增值，依家學返鋼琴同細個完全唔同，一彈叫我走都好難。我覺得自己好叻，一把年紀，學咗唔夠一年老師話可以彈四級嘅嘢！我相信只要努力就得，因為練習可以改善好多嘢！」

談到今次開騷會否與女兒上台一展歌喉時，她說：「囡囡大個咗，開始進入發育，怕醜尷尬嘅年紀，冇得逼佢上台！有時好似同佢合照後，佢會叫我唔好放上社交平台，話唔想畀人見到佢，會好尷尬！佢音樂有天分，拍子、音準OK，有時我唱歌佢會話我個音好似走走哋！」