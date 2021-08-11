滑板熱潮　女優顯身手

日本隊喺東京奧運奪得出色嘅成績，唔單止當地人感到高興，就連AV女優都興奮埋一份，不過大家唔好心邪，唔係剝衫上床開戰，而係踩滑板慶祝日本隊喺滑板項目奪金，佢就係有嘅桃乃木香奈喇。

桃乃踩板有型格

今屆東京奧運新增滑板項目，並成功由日本選手奪金，就連AV女優都覺得興奮，自拍踩滑板照慶祝，並獲得日本網民好評，而佢就係超人氣女優桃乃木香奈。話說早前喺日本滑板選手奪金後，桃乃木香奈便喺Twitter上載踩滑板相，當中佢以一身紫色衫造型登場，加埋染上一頭時尚髮色，真係型格十足，令日本網民大為驚艷。不過亦有網民表示，可惜佢冇拍片，因為好想睇吓佢嘅踩板技術係點。

其實桃乃木香奈亦係AV界中著名嘅「大胃王」，尤其愛食拉麵嘅佢，2019年12月挑戰完成食勻日本拉麵連鎖店「拉麵二郎」（ラーメン二郎）全日本嘅店舖，同樣係話題性十足！

月事落海惹鯊魚？

都市傳說女士喺「大姨媽」來訪日子出海游水嘅話，會容易吸引到鯊魚襲擊，究竟事實係咪咁呢？日本女性網站Laundry Box為咗驗證呢個傳說，於是搵嚟婦產科醫生柴田綾子解答一下。佢就話雖然有論文指，少量人血會令鯊魚有反應，但係研究多數喺水箱或魚籠進行，現實海洋中嘅海流，其實會沖淡經血，危險度極低，反而女性喺生理期落海游水嘅話，應更擔心私處受感染。

事實上，美國加州州立大學長灘分校鯊魚實驗室主任Christopher G. Lowe曾指出，並非所有鯊魚都會被人血吸引，同時現時亦未有證據證明經血會喺海中吸引到鯊魚襲擊。

炸雞震棒玩味十足

睇到「情趣玩具」當中有情趣二字，就知佢以提升床上情趣而設，不過有英國情趣用品生產商，認為情趣玩具唔單止講觸感，仲要有視覺效果，於是推出呢款炸雞形震棒，更聲稱佢不但玩味十足，快感亦一流添！

佢名叫「SFC Dildo」，大家係咪覺得有啲似曾相識呢？令人容易聯想起某著名炸雞連鎖店，不過生產商Uberkinky就解釋話「SFC」有科幻嘅意思喎。姑勿論如何，呢款震棒其實唔止外形吸睛，7吋長加上多段變速，配合「雞肉」上嘅紋理，玩樂用時增加摩擦感，確實令人快感無比。