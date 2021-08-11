孖馬德鐘出外景！陳煒中暑眼前一黑：背脊好似鐵板燒

藝人馬德鐘、陳煒及擁徒手潛水教練牌的前港姐何泳芍（Honey）日前於烏溪沙為無綫劇《雙生陌生人》拍攝外景，陳煒因高溫天氣而出現中暑症狀，需於路旁休息，過了一會才能受訪及繼續拍攝，她說：「頭先要拍坐快艇戲，因為着住潛水衣，加上猛太陽曬住，件衫吸晒熱力，感覺到背脊好似成塊鐵板燒咁，拍完諗住行去架車度休息，點知行行吓突然眼前一黑，不停標冷汗，妝都溶晒，休息咗陣先可以繼續拍。」她指自己的廠景早已完成，近來也多數出外景：「本身拍呢套劇好舒服，不過近排天氣實在太熱。」

當日拍攝場口是陳煒乘快艇出海潛水，因她本身不懂潛水，遂由Honey作潛水替身。陳煒很感謝對方幫手，至於會否有興趣去學？她表示：「冇啦，頭先中完暑我真係enjoy唔到水上活動。」Honey被問到會否介意做替身？她笑稱絕不介意：「今次係第一次做替身，好多演員朋友同前輩都做過，所以有晒心理準備，既然我有呢個專業，都係想完成件事啫！（以後潛水戲都搵你？）我唔介意！」

至於馬德鐘在劇中變身「暖男」老公，會執海星氹老婆陳煒，談到今次一人分飾兩角，他說：「拍攝時間一定多咗，化妝set頭要不停換，不過係好難得嘅經驗。」他還大讚陳煒真人與角色一樣，同屬賢妻良母型，經常「萬歲」。