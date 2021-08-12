【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初五壬辰水成日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、開業、拜師

忌：作灶、修渠、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、5、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

幹勁十足，一口氣解決多個問題，喜出望外。

金牛座

能力受上司青睞，有望上位，墨綠色助開運。

雙子座

情緒欠佳，易得罪人，最好不要安排約會。

巨蟹座

拓展人脈關係是首要任務，有利事業發展。

獅子座

努力完成手頭上的工作，可獲得不錯回報。

處女座

人氣勁，獲別人鼎力支持，讓你受寵若驚。

天秤座

陷入舉步維艱的狀態，宜從改善人脈做起。

天蠍座

運勢不過不失，謹記平淡也是一種福氣啊！

人馬座

順利完成手頭上的任務，讓你很有成就感。

山羊座

不要把太多責任孭上身，以免被壓力拖垮。

水瓶座

身心不在狀態，做事缺乏耐性，小心出錯。

雙魚座

遭別人刁難，宜一笑置之，咖啡色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）狗 是非多

鼠

鸿運當頭，做事得心應手，游刃有餘。

牛

財運稍遜，收入下降，支出卻不斷增加。

虎

人緣甚佳，受同事歡迎，助你一展所長。

兔

對別人的批評有點抗拒，或會老羞成怒。

龍

有亂花錢的傾向，交際應酬要注意分寸。

蛇

口才不錯，利洽談生意，成功率很高。

馬

事業與財運俱佳，但是切忌得意忘形。

羊

很在意别人的看法，惟有盡力做好本分。

猴

做事認真負責易取得成功，繼續努力吧！

雞

腦筋靈活，行動力強，可抓住赚錢機會。

狗

是日沖煞，財運低迷，易陷入錢銀糾紛。

豬

不要在別人背後說三道四，否則有麻煩。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

知命的人才是高

學八字、去算命的人，目的很簡單，就是想要知道自己的命格是高還是低。有人認為有錢人的命格就是高，有人認為可以自在地活一輩子的命格才是高；也有人認為名留青史的命格才是高……我認為懂得接受自己命格的人，才是真正的高。這就像孔夫子說的知命，然後耳順，最後隨心所欲。像這樣知命的人，才是真的活着。假如一輩子都迷迷糊糊，等於沒有活過。宗教的存在、科學的進步、哲學的思考，都在為同一個目標前進，那就是 ｢知｣ 。可惜的是：修行人不見得他們知命；科學家不見得他們知命；哲學家也不見得他們知命。知命者，鮮見矣！

先知命，才能接受自己的命運，接受自己的一切，這包含好與壞的東西。當你嘗試過抱怨也沒用，改命也改不掉的時候，你就會學習接受，習慣了接受好與不好的運氣，那就是耳順，也就隨心所欲，這樣會更接近佛家講的「自在」了。

現在讀者透過這本書更了解八字學，大家都想知道自己的命格高不高。那就先拋開自己的命格是高是低的概念，反問一下自己接不接受自己的命運。接受了，不管怎麼說，命格都是高；不接受的話，不管怎麼說，命格都是低。