傳獲富豪力追！李佳芯《智能》衝視后　進駐千呎豪宅

視后李佳芯守得雲開見月明，主演的劇集收視報捷，獲睇好有機會再奪視后。之前一直傳有富豪狂追的她，最近秘密搬往月租5萬的豪宅，生活愈來愈富貴！

38歲的李佳芯（Ali）近日憑無綫劇《智能愛人》大翻身，飾演機械人的她豁出去搏到盡，扮女僕又扮骨妹，以不同造型上陣，劇中更有被摸胸及半裸換衫的場面。網民紛紛激讚其演技超班，更睇好她今年有機會再爭視后。贏盡口碑的《智》劇收視節節上升，最高收視達19點，替Ali爭回一口氣，正所謂乘勝追擊，最近就有消息指她進駐豪宅區，入住過千呎的單位！

Ali兩年前曾在網上發表政治敏感言論被雪藏，事業因而跌落谷底，多部劇集遭換角，被迫停工大半年。事業受挫的她愛情亦失意，與拍拖7年的ViuTV主持男友陳炳銓情海翻波，其後獨自搬離西貢獨立屋愛巢，並租住紅磡服務式住宅。

數月前，傳有神秘富豪力追Ali，還在派對出動雪車營造浪漫飄雪效果，只為博佳人一笑。Ali事後指對方是生意拍檔，雪車只是用作示範效果，強調自己沒有參加任何派對，雙方只屬工作關係。月前她獨自出席洪永城的婚宴，與陳炳銓前後腳到場，一直避談分手的她突然宣布回復單身，正式與前度撇清關係。

最近事業見起色的Ali，連帶居住環境亦幾級跳，她搬離紅磡後曾被發現出入將軍澳一間酒店，估計是因為當時仍未入伙新居，所以在酒店暫住，至最近才搬入價值3,000萬元、位於大角咀的「一號銀海」。據知同類單位月租約5萬元，面積約千多呎。

Ali平日外出多由助手駕車接載，但大部分時間都留在家中，未有外出。她日前在電視城出席宣傳活動後，乘坐紅色座駕直駛新居，全日未見Ali再去其他地方。