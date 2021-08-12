出水能寫　入水能看！　摺芒機王搶先試

Galaxy Z Fold3 5G保留7.6吋摺疊巨屏，表面改用更具彈性的PET芒貼，耐用度比上代提升80%，中間摺位仲比歷代隱藏得更好。售價：US$1,799.99 (胡振文攝)

每年夏天8月時分，Samsung都會舉行Unpacked發布會，藉此發表下半季旗艦手機。新一場發布會昨夜於線上舉行，但本地傳媒已率先有機會試玩Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flips3 5G兩部全新摺芒手機，以下就是小記的一小時試玩報告。

外觀不變更輕盈

齋睇樣Galaxy Z Fold3 5G外形跟上代分別不大，例如同樣設有7.6吋Dynamic AMOLED 2X摺疊內屏及6.2吋機面屏幕，但其實改良在骨子裏，例如長闊縮減至158.2x67.1mm，摺起時厚度減至16mm，同時重量縮水11g至271g，整體更為輕薄，拎上手雖然仍具一定重量，但已比上代來得輕盈，而且全機金屬打磨到位不沾指模，愛美人士可放心使用。

升級用料兼防水

今代摺屏亮度增加了29%，連帶更新率也提升至120Hz，進入設定就能開啟，有助提升打機流暢度。另外，此機是廠方首部對應IPX8防水的摺芒手機，能抵抗1.5水深30分鐘。實測在手機灑水依然能正常運作，未見改良版隱藏式轉軸有入水情況，而且開閤穩固，難怪廠商指日常使用可達5年之久。新機的硬淨度也有所提升，好比機框採用了較上代硬10%的Armor Aluminum打造，屏幕及機身皆使用韌度大增50%的Gorilla Glass Victus，整體防護能力媲美三防手機。

兼容兩款S Pen

雖然Note系完成了歷史任務，但其招牌S Pen技術卻移植至Z Fold3，而且有S Pen Fold Edition及S Pen Pro兩款筆型選擇，同樣對應Air Command及畫圖寫字，前者長132.1mm、重6.7g，筆身較細僅供此機使用；後者則173.64mm長、13.8g重，兼容埋Galaxy Tab及Galaxy Book等裝置。新筆握感有真筆感覺，而且靈敏度高沒有拖筆，唯一問題是兩支S Pen都要另購，也需要專用機套才能收納，變相要額外添置成本了。

屏下鏡頭難察覺

相機方面，配備後置1,200萬像素超廣角、廣角及遠拍三鏡頭，機面有1,000萬像素F2.2光圈鏡頭，翻開屏幕更會找到400萬像素屏下鏡頭，當中屏下鏡頭在非影相時會完全隱藏，肉眼難以找到。此機其他特色包括S888處理器、4,400mAH大電池、機側指紋鎖及Dolby Atmos音效等，並且是首部支援5G雙卡雙待的摺芒手機。操作改良則有新版UX，提供如電腦般的隱藏式側邊工具欄，一開三個App時容許更改視窗大小及位置，並新增Drag & Drop功能，連結都可在視窗間拖放，上網更靈活！

同場加映：四色新鏡盒

相較於較大部的Z Fold系列，恍如鏡盒的Z Flip系列向來更受女士歡迎。如今轉眼來三代目的Z Flip3 5G，摺疊後三圍瘦身至72.2x86.4x15.9mm，顏色有幻影黑、奶油白、森林綠及丁香紫四色，配合全新多色Ring Cover，外觀比歷代都要搶眼繽粉。內置摺芒維持不變為6.7吋FHD+解像度，然而更新率由60Hz提升至120Hz，另一方面外屏擴大4倍至1.9吋，不但觸控更容易，還可顯示更多文字或音樂內容，甚至用來Samsung Pay都得，方便！

Galaxy Z Fold3 5G和 Z Flip3 5G 將於即日起開始接受預訂，並將於8月27日在美國、歐洲和韓國等指定市場公開發售。香港方面，Galaxy Z Fold3 5G和Z Flip3 5G將於2021年8月26日下午4時正起接受預訂。