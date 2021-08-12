香港天壽堂百年傳承　獲獎分享成功心得　推優惠回饋市民

【特約報道】香港天壽堂旗下的調經姑嫂丸及健腎丸剛獲得港九藥房總商會頒發的第四屆最受香港藥房歡迎品牌大獎，旗下有兩個產品能同時獲獎，成功關鍵在於多了人關注品牌，香港天壽堂總經理劉志立先生坦言：「品牌有着多年歷史，現時很多香港人都已經認識這個品牌，尤其現時年輕化的關係，年輕人也認識這個品牌，故能獲得更多人認同而購買。」

近年中成藥產品在市場有着不同的改變，包括消費者年齡層，又或是顧客的消費模式等，天壽堂第三代承繼人吳國柱先生早期已看到了這個市場趨勢，提醒管理層應對，劉先生分析道：「社會踏入年輕化，加上愈來愈大的工作壓力，讓愈來愈多年輕人需要使用我們的產品調經，因此我們正開拓年輕市場。另外補充一點，人們的生活習慣也是有關係的。例如健腎丸，現時都市人經常都要加班及捱夜，更適逢奧運，大家精神都變得緊張。這些都會影響都市人腎臟健康，而健腎丸和調經姑嫂丸正好幫助到都市人維持健康，因此品牌的對象都會趨向年輕化。」

品牌除了門市銷售外，近年更積極打進國內市場，例如展商，尤其大灣區開放的時候，便會進軍市場。「現時可能因為疫情關係，進軍內地的計劃有點阻礙，但我們的計劃都是從大灣區發展下去。此外，我們亦緊跟吳國柱先生的步伐，將品牌推廣至越南和東南亞地區，當然，首先要在自己地區做好推廣，將來才能發展到馬來西亞和東南亞等地區。」

為了是次獲獎，劉志立先生指吳國柱先生已計劃推出優惠回饋顧客和市民，更指出作為第三代承繼人吳國柱先生希望將家族傳承的藥加以推廣。「然而，在商言商，回饋計劃不會太重商業味，主要是想回饋給顧客及消費者；更會與代理合作，提供一連串優惠。」