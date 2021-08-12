憶起恩師陳木勝眼泛淚光　謝霆鋒感諷刺覺悟人生

謝霆鋒與已故導演陳木勝由電影《特警新人類》、《新警察故事》、《寶貝計劃》、《男兒本色》、《新少林寺》到遺作《怒火》一直合作無間，訪問時霆鋒憶起故友兼恩師眼泛淚光，形容對方是他最信任、拍過最多危險、黐線動作，可以「交條命畀佢嘅導演」，睇戲時不禁流下男兒淚，他說：「呢10幾年都冇流過眼淚，但係太多生死關頭交過畀佢，睇戲諗番起場戲點拍、佢講過嘅說話。」

霆鋒直到電影配音才知道陳木勝病重，他感慨說：「喺北京配音，臨時話導演嚟唔到，配完音兩日之後導演走咗，當我諗多咗，佢係要知道霆鋒配埋音，完成咗件事。一個唔煙、唔酒、唔發脾氣嘅人，鼻咽癌離開，真係好諷刺，所以只可以話每日活着便精彩，珍惜每一日，只要唔係傷害人，想做就去做。」霆鋒又指導演的品行、風度是人辨，未見過有導演像他沒有脾氣。最難忙是導演對他與吳彥祖、馮德倫、李璨琛當年一班新丁說：「呢班靚仔全部都係新人，只可以用菲林嚟洗禮佢哋。」可惜他們一直渴望開拍的《特警新人類3》還未成事，導演陳木勝已經逝世。

霆鋒為電影苦練雙手蝴蝶刀與甄子丹的短棍凶險對戰，是出於甄子丹的要求，他說：「香港動作片好耐冇呢啲咁實淨嘅打鬥場面，自己睇都好掛住呢種同導演合作嘅味道，香港嘅動作片，就係會睇到咬牙切齒。有場戲丹哥捉住我個頭喺鋼琴上拖行，係會損㗎，但係呢啲就動作片一部分，丹哥知道大家靠面口搵食，導演用咗半日先說服咗佢。」

霆鋒知道香港動作片並不如昔，但不惜「攞條命去搏」以延續香港動作片，但對接班感憂慮，他說：「係斷咗㗎，我已經係最老嗰個後生仔。丹哥訪問話以後點就要睇霆鋒、張晉，但係我哋冇班底好難傳承。」霆鋒對電影侃侃而談，但對私人事好似與王菲的感情生活、柏芝與兩個兒子的問題皆封口。

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場地：The Crown@英皇駿景酒店