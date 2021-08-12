【ViuTV一哥】ERROR全能王！阿Dee偷盡女人心

組合ERROR成員193（郭嘉駿）早前因為一句說話反擊曾志偉而一夜爆紅，社交網追蹤人數一度超過人氣王姜濤，依家已累積超過41萬，更帶挈其他成員人氣急升！而身為ViuTV一哥嘅阿Dee（何啟華）雖然粉絲只有25.7萬，不過其實佢嘅知名度一早高過193！前幾日佢生日時，一班「雯雯」（阿Dee粉絲稱呼）為佢搞廣告燈箱牌慶祝，驚動警察到場仲被截查，真係氣勢逼人！

其實喺好多年前，阿Dee因為一首歌MV紅爆網絡，令佢得到拍戲機會，包括參演《鴨王》及《同囚》，雖然都係小角色，但佢就獲得機會踏上金像獎舞台，以新演員身份拍宣傳片兼喺頒獎禮上介紹其中一套候選最佳電影。

同年，跳得、唱得、演得嘅阿Dee參加《全民造星》，喺第二輪比賽中佢表演棟篤笑《花式自殺自我介紹》，當中笑中有淚，佢提到爸爸冇睇佢《同囚》演出，佢覺得最大原因係因為爸爸唔想個仔仲係企喺人哋後面，希望佢係做男主角！雖然最後佢做唔到MIRROR一員，成為咗以騎呢搞笑為定位嘅ERROR成員，不過佢哋嘅歌一啲都唔馬虎，阿Dee仲會親自填詞，盡顯才華一面，更有「ViuTV一哥」之稱！

雖然阿Dee外形不及193，但佢有個Model女友文芊澄，正如佢首歌所講「三尖八角才華配型棍」，男人有才華勝過係靚仔！穩重成熟嘅佢仲贏得花姐芳心，係對方最信任嘅Error成員！而最後，講開阿Dee就不得不提其同門師妹兼193緋聞女友陳海寧，因為同阿Dee撞樣而被叫Dee姐，令佢笑言驚似對方會嫁唔出呀！

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