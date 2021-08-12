尊尼特普獲終身成就獎　女性組織群起抗議

西班牙《聖塞巴斯蒂安電影節》日前公布荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）將會是今年終身成就獎的得主。結果遭受西班牙女性電影人協會抗議，認為涉嫌虐打影星前妻安芭赫德（Amber Heard）不配獲成就獎！

協會主席Cristina Andreu受訪時表示電影節份量最重的獎項頒給一位操行有問題的演員絕不應該。她說：「這已嚴重損害了聖塞巴斯蒂安電影節在業界的形象，因為此舉無疑是在向大眾傳遞一個訊息就是：『只要你戲演得好，生活中你是一個施虐者都沒關係。』」而她亦表示協會一直與電影節有良好的合作關係，但會考慮是否會作抵制以示抗議。

至於電影節的藝術總監José Luis Rebordinos亦就尊尼獲獎一事作解釋，指作為一個電影節，他們的角色不是去批判電影人的操行，而是要讓那些為了電影藝術作出非凡貢獻的電影工作者能獲更多人的讚賞。他亦大讚尊尼特普是偉大的演員事業有成，絕對值得獲頒終身成就獎。《第69屆聖塞巴斯蒂安電影節》將於下月17日至25日舉行，尊尼將於下月22日親自到來領獎。

除了西班牙女性電影人協會抗議之外，多個防止虐待女性的組織亦批評尊尼獲成就獎。其中女性援助聯盟（WAF）亦表示不滿認為對受虐女性不敬。