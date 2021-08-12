潮牌又玩嘢　打造5色戰隊運動服

日本品牌doublet由設計師井野將之（Masayuki Ino）於2012年創立，幾年下來以佻皮和顛覆性美學而聲名大噪。來到今年，井野將之繼續發功，除了跟戶外涼鞋品牌SUICOKE聯名推出綿羊拖鞋外，更與日本知名選物店WISM攜手打造名為「Clothing Squadron Doublet」的全新合作系列。

據井野將之表示，他自小已經沉迷戰隊電視動畫，所以在構思品牌2021秋冬系列時，也特別創作了一隊「服飾戰隊ダブレンジャー」(Doublet Ranger)。此概念亦啟發了他與WISM的合作，讓他創作出一系列極具玩味的運動服。至於設計方面則用上doublet的標誌性拼貼風藝術，將不同徽章堆疊縫合在運動外套及褲子上，並透過紅、藍、黃、綠、黑5種奪目色彩，呈現戰隊制服搞怪又時尚的面貌。為了讓這合作更添趣味，doublet今次更特別為此系列服飾製作同名短片，並每周於官方社交平台發布，有興趣的時裝迷及戰隊迷萬勿錯過！