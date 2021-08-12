VMA提名名單公布 ，Justin Bieber橫掃7獎提名！

國際樂壇盛事《2021年MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）即將於9月12日美國紐約舉行，而提名名單已正式公布，今年加拿大樂壇天王Justin Bieber橫掃7個獎項最多提名暫時領先。

Justin提名多個大獎，其中包括年度歌手獎。他將與Ariana Grande、Doja Cat、Taylor Swift等爭獎。而僅次於Justin就是美國新紮天后Megan Thee Stallion，她獲6獎提名。其中包括年度音樂錄影帶，她將與Ed Sheeran、The Weeknd以及DJ Khaled等爭獎。

至於韓國過江龍BTS（防彈少年團）亦獲5個提名，其中他們就憑hit爆名曲《Dynamite》與Bruno Mars、Cardi B以及Dua Lipa等爭年度歌曲獎。此外，他們亦憑《Butter》獲最佳流行音樂錄影帶及K-Pop提名。而今年才出道的人氣美國女新星Olivia Rodrigo亦同獲5獎提名。認真巴閉！