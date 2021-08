愛爾蘭男星皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)主演過4部占士邦片,包括《新鐵金剛之金眼睛》(GoldenEye)、《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)、《新鐵金剛之黑日危機》(The World Is Not Enough)與《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)。他演繹的占士邦風度翩翩,尤其典雅。

雖然占士邦天不怕地不怕,原來皮雅斯患有幽閉恐懼症,很害怕被困在狹窄的空間中。他拍攝1997年災難片《烈燄狂峰》(Dante's Peak)時,有多場戲份令他幽閉恐懼症發作,其中一場他被困在貨車車廂中,車殼被壓得扭曲收縮,更令他特別難捱!