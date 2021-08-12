分析宇宙最強戰鬥力！甄子丹靠25個拔罐紓緩傷痛

甄子丹被喻為「宇宙最強」，當然睇得又打得。風光背後，其實子丹因長期習武，拍戲時連場動作戲又親身上陣，早已搞到五勞七傷，佢接受訪問時講過：「做這行表面風光，我拍打戲多年，已經成身都傷，勞損程度隨着年齡增長而惡化，腰傷發作會立刻痛到倒地，都要定期做物理治療。」

依家子丹正身處德國拍攝荷里活新片《殺神John Wick》第4集，佢就喺社交平台上載一張正接受拔罐療程嘅相，見佢背部被25個罐緊緊吸住，甚為壯觀，佢留言：「Never easy，action hero，movie making，action movies pain。（絕非易事，動作英雄，電影製作，動作電影的痛苦。）」而太太汪詩詩亦有留言慰問表示：「Rest Well（好好休息）！」唔少粉絲亦送上問候。細心一睇，雖然太太唔喺德國，但總喺子丹身邊，因為見子丹腰間紋咗個「詩」字。

雖然難以擊退傷病，但子丹喺業內備受推崇，好多人會問，到底子丹有幾好打，佢戰鬥力有幾高？首先子丹係有一定實戰能力，多年來嘅習武經驗，加上長期健身，令佢可以打敗好多業餘嘅搏擊選手，因為子丹自少年時期，一直奉李小龍為精神偶像，甚至喺子丹早期武術道路上，有好多模仿李小龍的痕迹，直至1980年到內地學習武術，在北京什剎海體育學校嘅練武經歷，大幅度提升自己嘅實戰能力。

子丹當時同李連杰為師兄弟，跟隨吳彬學習了拳腳之外嘅兵器套路，增添佢嘅全面性，進一步加深了自己對武術嘅理解。以至佢返香港拍攝電影時，將雙節棍等兵器融入了自己嘅打鬥風格之中。喺子丹早期嘅動作片中，多數動作都源自李小龍嘅電影《猛龍過江》。甚至90年代，佢接拍亞視劇集《精武門》，《精》劇根據李小龍版改編，子丹飾演陳真，佢嘅招式就係出自70年代李小龍嘅電影版，甚至佢打鬥中嘅標誌性喊叫聲，都係模仿偶像。不過子丹拍過好多劇集同電影後，先發現電影中嘅武術是騙人伎倆，以至佢對電影中嘅武術產生懷疑。