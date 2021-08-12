酒國天后︱王菲飯局豪隊8支靚酒　埋單30萬！

神隱多時嘅天后王菲，因為8月係佢生日月，所以近日頻頻被野生捕獲，而今次嘅幸運兒就係高級食肆嘅女侍酒師。佢喺網上晒同王菲嘅合照，雖然王菲都52歲，嗰日仲冇化妝，着咗件小V領衫襯黑色褲，啲頭髮仲有啲凌亂，打扮好街坊，不過侍酒師讚佢氣質過人，又一啲都唔顯老，自己本身有172cm，着埋高跟鞋成175cm，但王菲仲高過佢！

佢覺得最難得係雖然王菲個樣睇落好Cool，但私底下其實超nice，等到王菲食完飯，佢膽粗粗行埋去話想集郵時，點知話口未完，王菲好爽咁話：「來，咱拍！」仲一手攬埋嚟佢度，重點係全程冇保鏢、經理人或閒雜人阻頭阻勢，所以影相影得好Free。侍酒師仲爆王菲同朋友食飯嘅情況，話偶像零天后架子，有人叫佢做「菲姐」，王菲就話：「我就是菲，咱們平輩，誰也不比誰厲害，叫我菲就好。」講到明唔使人畀面佢！

喺4小時嘅飯局中，王菲表現得好豪，嗰餐埋單估計要成30萬港幣度，點得最多嘅就係來自法國Burgundy（布根地）嘅紅酒，每支1萬港元起跳，侍酒師話：「要了8瓶勃艮第（布根地）酒，她只喝勃艮第，別的地的酒一律不喝，作品一號 （Opus One） 都一滴不沾。」還要求將酒排好次序，較輕嘅放前面，較重嘅喺後面，等暢飲時可保證啲酒係最好飲嘅狀態。

其實王菲喺圈中曾有「酒國天后」嘅稱號，一向愛好杯中物，更出名唔貴唔飲，如果同朋友聚餐、開完演唱會嘅後台，甚至剪頭髮都係酒杯不離身，不過佢酒量好，酒品又好，從來唔會發酒癲，唔會做埋啲搵嘢扑人哋個頭嗰啲蠢事！