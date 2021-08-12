主題期間限定店　又飲又食又好玩

漫長暑假開始，又加上消費券，大家都選擇出門消費一番，坊間不同的品牌趁機推出期間限定店，更有不同種類的品牌作Crossover，讓大家享受特別設計的美食之餘，也可以大買精品。

四感體驗

夏日高溫出門，忍唔住都要偶然放縱一下來罐凍飲，真是消暑舒暢。由現時至8月23日在銅鑼灣開設的「邂逅經典Schweppes Club」，設計「四感」體驗館讓大家以視覺、聽覺，觸覺和味覺感受飲品的味道，「觸」得到的經典讓各位了解品牌的歷史，「氣泡世界」能感受仿氣泡設置和汽泡聲，會場內於指定時間會舉行試飲和品味酒會，讓參加者感到飲品的的綿密氣泡，部分人更有機會得到經典飲品或雞尾酒，慢慢享受。會場有特色櫥窗、酒吧及街角風貌打造歐洲氣息，讓各位可隨意打卡。

電玩主題餐廳

受玩遊戲的朋友，相信都聽過音樂遊戲《太鼓之達人》，近日為記念誕生20周年，在今個8月特別和樂富的Fullhouse Kitchen滿屋廚房合作，推出期間限定主題餐廳。餐廳因應主題推出「咚卡二人餐」和「太鼓朋友四人餐」，除有美食外還附送指定精品。特別推介「太鼓敲FUN蛋糕」，蛋糕選用小咚和小咔造型製作，吃時先用小木錘敲敲，感受太鼓敲擊的感覺。吃過飯後，客人可以在20周年紀念限定商店選購如雨傘、抱枕或真空保溫瓶等精品。又或是在店內試玩系列遊戲，幫助消化。

漫畫特飲

除了電玩遊戲，日本亦是漫畫大國，大熱的《咒術迴戰》近日和台式茶品店 1011 SIPTEA合作，於現時至8月25日在尖沙咀開設期間限定店，當中會供應7款角色聯名的限定冷泡水果茶，再配上特別設計的玻璃瓶，絕對是粉絲必儲的系列。大家買飲品後，可加指定價錢購買限定盲盒，又或選擇話座、杯墊、環保袋等精品。消費了指定金額，可獲文件夾、扭蛋機代幣或全套閃卡。

電車館買啡

叮叮是港島區內的名物，叮叮聲和悠閒速度令人印象深刻，由現時至8月22日在鰂魚涌舉行的「香港電車綠」期間限定店，大家可在場內的電車車票機內免費獲得印上自己名字的懷舊電車票外，還有不同的品牌合作推出特別產品，其中和咖啡品牌Cupping Room合作推出香港電車咖啡系列，「1904」及「2021」均選用哥倫比亞咖啡豆，各有風味。另外還有由插畫師Kazy Chan設計包裝的Chan設計包裝的「香港電車 x Cupping Room x La Viña曲奇產品」，讓各位邊吃邊回味。

復刻牛奶瓶

小時候經常聽到要飲多幾啖牛奶先會快高長大，對於本地的牛奶品牌，大家又有幾多認識？潮店INCREDIBLE於現時至8月15日在銅鑼灣開設「The INCREDIBLE Dairy」期間限定店，店子同時聯乘多個本地品牌推出限定新品，當中會推出十字牌Logo的牛奶玻璃瓶，加上兩個品牌共同設計的牛奶盒包裝產品等。客人如在指定商場消費滿指定金額，可換領特別推出的乳酪。