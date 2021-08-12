靈敢侶情：成為網紅的基本條件

看過一部紀錄片，內容訪問幾位美國知名的Influencers（可理解為「網紅」）的起落，其中一位以「有趣生活」為題材的網紅說到：「我的真正生活，其實很沒趣，所以我拍的很多短片，都是堆砌出來的假象。」

另一位網紅則說：「每朝醒來，就在刷牙之前，我會打開七個社交平台，讀粉絲的留言、檢查對手的追隨人數，然後才會起床。這就是我的生活。我不去玩，不去社交，不會放假，因為我時刻都在工作。」

近年，見不少學生都將志願定為「網紅」，這沒有好或不好，只要有承擔力、天天努力、追求進步，便行行出狀元。可是，作為網紅或公眾人物，則要有能力承受批評、指摘、甚至謾罵。有兩句很苦卻又很到肉的說話：「若沒人談論你，你就是無名氏。」這份工作就是這樣，愈多人罵才愈出名，就如以下這位網紅。

「當日我拍了一段短片，播出後有網民覺得被冒犯，他們便開設專頁想封殺我，然後又留言罵我。正常人或許會因此而心碎，但我覺得這才是成名契機。」

事過境遷，這位網紅不但沒有消失，粉絲人數反而節節上升，因為，他把世態看得太透徹。

「人很善忘，也很容易無聊，只要我繼續拍出好題材，他們忘記了、無聊了，便會回來看我。」

可想而知，若要成為一個網紅，除了要在推廣的範疇內有過人之處，意志、情商、受壓能力都要比一般人高，試問，誰會想看一個三時三刻就哭一次、因為想不出拍甚麼就求求其其、發生甚麼事就賴戶口被黑客入侵、沒有承擔力的表演者？所以，想入行不是不可以，網絡世界一向都是free-entry、free-exit，但實在你有沒有這份能耐，真的要想清楚。不要只看到受人羨慕的成功者，其實有很多失敗的都落得抑鬱下場，因為當你受過別人的注意，有過名氣，到時想出來打份工，就不會如跟你一起畢業的同學般容易。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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