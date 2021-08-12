【有人涉迷姦？】韓子亮插爆保錡係世紀渣男

歌手韓子亮（前名：韓梓亮）早前推出粗口新歌宣傳時，曾自稱被昔日好友兼組合ERROR成員吳保錡欺負，更重提昔日兩人同場表演時發生的搶咪事件，澄清自己當時只是情急借用對方支咪，豈料對方竟在做節目時無限放大，令他大感不快。

豈料韓子亮今日（12日）再有料爆，竟突然在社交網發文聲稱「香港某組合成員涉迷姦」，他發文寫道：「香港某組合成員涉嫌迷姦、狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警。唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」發文後不久，韓子亮又再發文，澄清指迷姦事件是由女網友告知：「頭先我限時動態有一個Post講迷姦事件，係有個女網友inbox我講，所以實質證據要等佢交畀我先確實。至於其他狗公點樣氹女上床，嗰啲女仔都會逐一講出嚟。」

韓子亮在其餘數則發文中標籤了吳保錡，指：「手頭上已經有7個畀你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈，手頭上嘅證據加上佢哋肯做訪問。」之後又開名：「睇到你當初喺個節目度真係好假，嚟緊準備有一份禮物送畀你，香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡。」並上載一段吳保錡舊日出騷的片段，再爆粗指：「你老母當初抽我水咁開心，你條X頭！」